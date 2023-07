Das russische Marineforschungsschiff „Admiral Vladimirskiy“ hat die Nordsee wieder verlassen und ist durch den Fehmarnbelt in die Ostsee zurückgekehrt. Das Schiff mit unbekannter Mission hatte seit April bei seinen Fahrten in der Nordsee für Unruhe gesorgt.

KIel. Die Frühjahrsfahrt der „Admiral Vladimirskiy“ geht in die Endphase. Seit April hatte das Spezialschiff der Baltischen Flotte Russlands in der Nordsee für Unruhe gesorgt. Mit unbekannter Mission war es mehrfach in der Nähe von Unterseekabeln und Pipelines gesichtet worden.