Ältere im Norden zunehmend von Armut bedroht

Probleme im Industriegebiet Süd

Tückischer Brand in Recyclingfirma in Neumünster: Feuerwehr muss wieder und wieder ausrücken

Der Brand in einer Halle der Recyclingfirma Behrend in Neumünster hat sich als überaus tückisch erwiesen: Am Dienstagnachmittag schien das Feuer endgültig gelöscht, doch in der Nacht musste die Feuerwehr erneut ausrücken – und am Mittwochmorgen gab es schon wieder Alarm.