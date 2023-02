Ärger über einen Streik und Freude über einen Gauner

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

für Tausende von Passagieren war heute am Hamburger Flughafen die Reise zu Ende, noch bevor sie überhaupt begonnen hatte. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi gleich zu Beginn zu ihrer schärfsten Waffe gegriffen. Denn in kaum einem anderen Bereich kann mit dem Warnstreik vergleichsweise weniger Mitglieder ein derartiger Schaden angerichtet werden. Der schlägt sich im Übrigen nicht nur in der Kasse der Flughafen-Betreiber nieder. Auch die ungezählten Reisenden, die wegen des Streiks neue Flüge, Hotelübernachtungen oder Bahnfahrten buchen mussten, bekommen den Arbeitskampf in ihrem Portemonnaie zu spüren.

Was haben die Veranstalter der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg und die Polizei gemeinsam? Beide freuen sich, wenn sie einen Gauner in die Finger bekommen. Nun ja, im Falle der Karl-May-Spiele handelt es sich natürlich um einen TV-Schurken. Wolfgang Bahro, bekannt als fieser Rechtsanwalt „Dr. Jo Gerner“ in der RTL-Dauerserie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“, übernimmt die Rolle des „Santer“. Und noch eine zweite Verpflichtung hat die Kalkberg GmbH bekannt gegeben: Nadine Menz - auch sie war schon in „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ zu sehen - wird in der neuen Saison als Winnetous Schwester „Nscho-tschi“ mit dabei sein. Insgesamt also gute Zeiten für den wilden Westen.

Ein eleganter Übergang zu einer anderen Nachricht aus der Unterhaltungsbranche will nicht gelingen. Denn wenn ein Musiker stirbt, der Zeit seines Lebens für ungebändigte gute Laune stand, dann ist das irgendwie doppelt traurig. Die Rede ist von Tony Marshall, dessen Schlager auch diejenigen im Ohr haben, die diese Art von Musik eigentlich gar nicht so gern hören. Tony Marshall war für Generationen der Inbegriff von Party. Nun ist der Musiker, der ein Staatsexamen als Opernsänger hatte, im Alter von 85 Jahren gestorben.

Nach der Sauna zum Abkühlen endlich in die frische Kieler Förde. Die ersten Gäste der Rune-Sauna auf dem Sandhafen-Ponton haben Mut bewiesen. Bei 3,9 Grad Lufttemperatur sprangen sie in das vergleichsweise 5,1 Grad „warme“ Wasser der Kieler Förde. © Quelle: Ulf Dahl

Ab in die Förde - und das auch gern im Februar. Besucher der Rune Sauna in Kiel haben eine neue Abkühlmöglichkeit. Die Betreiber der Sauna am Sandhafen haben die Genehmigung für einen Schwimmbereich in der Förde erhalten. Die ersten Sauna-Gänger wagten bereits den Sprung ins kühle Nass.

