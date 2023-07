﻿Ärzte in SH: Darum ist die Zahl der Hausbesuche stark zurückgegangen

Kiel. Viele Allgemeinärzte vor dem Ruhestand, wenige Nachfolger, dafür ein steigender Bedarf an medizinischen Behandlungen: Patienten in Schleswig-Holstein müssen sich nicht nur auf Änderungen, sondern auch Einschränkungen bei der gewohnten Versorgung einstellen. Beispiel Hausbesuche: Diese sind innerhalb von zehn Jahren um ganze 25 Prozent zurückgegangen, wie die Deutsche Stiftung Patientenschutz vor Kurzem beklagte. Das sei „alarmierend“. Ärzte in Schleswig-Holstein bestätigen den Trend. Sie wehren sich aber gegen pauschale Kritik – und verweisen auf neue Konzepte.

Die Lage sei klar, so der Sozialverband VdK Deutschland: Patienten, denen die Kraft zum Praxisbesuch fehlt, haben grundsätzlich einen Anspruch auf medizinische Behandlung daheim. Dennoch würden immer weniger Allgemeinärzte Hausbesuche anbieten. Das sei insbesondere für die Versorgung älterer und mobilitätseingeschränkter Menschen ein Problem.

KVSH: Besuche müssen auf das medizinisch notwendige Maß reduziert werden

Die Chefin der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), Monika Schliffke, erklärt: „Richtig ist, dass die Frequenz an Hausbesuchen in den vergangenen zehn Jahren zurückgegangen ist“ – laut KVSH im Norden um rund ein Viertel. „Grund ist die Überlastung der Ärztinnen und Ärzte in den Praxen, wodurch die Besuche auf das medizinisch notwendige Maß konzentriert werden müssen“, so Schliffke.

Früher geläufige „soziale Hausbesuche“ ohne medizinischen Anlass – „alle drei Wochen mit Marzipanschnitte und Tasse Kaffee“ – könne kaum noch ein Arzt leisten, sagt auch Jens Lassen vom Hausärzteverband Schleswig-Holstein: „Die Praxen sind knackevoll.“ Hausbesuche seien eine Herausforderung im Praxisalltag. Bei einer Pauschale von rund 24 Euro pro Besuch will er bei dem Aufwand gar nicht erst von Kostendeckung sprechen.

Rund 2000 Hausärzte versorgen Patienten in SH

Die Anzahl der Allgemeinärzte, die Hausbesuche abrechnen, ist im Norden indes konstant geblieben: 2012 waren es 1821 Mediziner, 2022 insgesamt 1817 – und das bei einer aktuellen Gesamtzahl von rund 2000 Allgemeinärzten im Norden. Aus Sicht der KVSH „stimmt der Vorwurf, immer mehr Hausärzte würden überhaupt keine Hausbesuche mehr machen, also nicht.“

Ein Sprecher warnt zudem vor einer „verzerrten Darstellung“ und verweist auf neue Konzepte. Dabei übernehmen geschulte Praxisassistenten (Näpas) Aufgaben wie das Messen von Blutdruck und Blutzucker. Diese Routine-Besuche würden von der KVSH nicht erfasst. Für den Kieler Hausarzt Olav Schaefer etwa ist diese Möglichkeit eine „Riesen-Erleichterung“.

Nichtärztliche Praxisassistenten können Routinebesuche übernehmen

Laut Ärztekammer Schleswig-Holstein waren 2021 im Norden 273 Näpas tätig. Sie werden in 226 Praxen eingesetzt. Für Ärztekammer-Präsident Henrik Herrmann steht fest: Gerade im ländlichen Raum müssten Mediziner neue Wege gehen, um die zukünftige Versorgung zu sichern. Dazu zähle auch die Delegation ärztlicher Leistungen an nichtärztliche Mitarbeiter – „klar muss jedoch sein, dass die Letztverantwortung immer in ärztlicher Hand bleibt“.

