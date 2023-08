﻿Warum Ärzte die ambulante Versorgung in SH in Gefahr sehen

Kiel. Niedergelassene Ärzte in Schleswig-Holstein schlagen erneut Alarm. Durch steigende Personal- und Investitionskosten werde der Betrieb einer Praxis immer unrentabler. Hinzu kommen hohe bürokratische und technische Hürden, die viel Zeit kosten, sowie eine hohe Arbeitsbelastung. Leidtragende sind die Patienten, die immer länger auf einen Termin warten müssen.

„Die Stimmung bei Ärztinnen und Ärzten sowie Praxispersonal ist auf dem Tiefpunkt angelangt“, sagt Dr. Monika Schliffke, die Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH).

Höhere Ausgaben der Praxen werden nicht aufgefangen

Die Ausgaben für Praxen sind seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in die Höhe geschossen. „Die Energiekosten sind bei uns um 40 Prozent gestiegen“, sagt Dr. Holger Hinrichsen, Ärztlicher Leiter im Gastroenterologisch-Hepatologischen Zentrum Kiel (GH MVZ). Auch die Miete für die Praxis an der Feldstraße wurde um zehn Prozent erhöht. Das Problem: Eine ausreichende Gegenfinanzierung ist wegen der gedeckelten Arzthonorare kaum möglich. „Die Praxen können die gestiegenen Kosten nicht über höhere Preise ausgleichen, sondern müssen sie aus der eigenen Tasche bezahlen. Einnahmen und Ausgaben klaffen immer weiter auseinander“, sagt Monika Schliffke.

Bislang bekommen niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten von den gesetzlichen Krankenkassen ein Gesamthonorar ausgezahlt. Dieser Geldtopf ist allerdings budgetiert. Bis zu einer bestimmten Menge werden Leistungen zu 100 Prozent bezahlt. Wird das Budget überschritten, wird gestaffelt vergütet und Behandlungen nur noch mit Abschlägen zu 80 oder 90 Prozent bezahlt.

Investitionen in neue Praxis-Geräte nicht möglich

Die Folge: Es könne weder in dringend benötigtes Personal investiert noch neues medizinisches Gerät angeschafft werden, sagt der Allgemeinmediziner Dennis Kramkowski von der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Kramkowski und Miklik in Kiel-Friedrichsort. Auf den Kauf eines Ultraschallgeräts wurde vorerst verzichtet, weil die Finanzierung nicht gesichert ist. „Es geht um Existenzängste, wie die Praxis weitergeführt wird“, findet Kramkowski deutliche Worte.

Und diese Zukunftssorgen treiben viele niedergelassene Ärzte um. Immer mehr Praxen machen Verlust-Geschäfte. Dies hat auch Auswirkungen auf die Nachfolge. Rund ein Drittel aller Hausärzte in Schleswig-Holstein sind älter als 60 Jahre. Jüngere Ärzte, die die Praxen übernehmen könnten, sind schwer zu finden. Die Belastung mit 50 Wochenstunden und mehr sowie das hohe finanzielle Risiko sind für viele Mediziner unattraktiv, sagt Holger Hinrichsen.

Leistungen werden zulasten der Patienten gekürzt

Und nicht nur Ärzte leiden unter der Situation. Aufgrund unattraktiver Arbeitsbedingungen wandern medizinische Fachangestellte in Kliniken, Krankenkassen und Behörden ab, wo höhere Gehälter gezahlt würden, oder wechselten ganz den Beruf. Um den Betrieb in Praxen und Medizinischen Versorgungszentren aufrechterhalten zu können, seien reduzierte Öffnungszeiten und Leistungskürzungen kaum zu vermeiden – zulasten der Patienten.

Eine Maßnahme, um der angespannten Lage in den Praxen entgegenzuwirken ist die Entbudgetierung, sodass nahezu alle Behandlungen in voller Höhe vergütet werden, sagt Dr. Michael Schroeder, der ebenfalls Ärztlicher Leiter am GH MVZ ist. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KVSH, Dr. Ralph Ennenbach, fordert zudem, dass die Krankenkassen in den anstehenden Finanzierungsverhandlungen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die Preise für ärztliche Leistungen erhöhen.

Und auch die Bürokratie muss abgebaut werden. „30 Minuten pro Tag unterschreibe ich irgendwelche Dokumente“, sagt Holger Hinrichsen. Parallel muss er sich noch um IT-Fragen kümmern. Zeit, die dem Arzt für Patienten fehlt. „Ich möchte gerne einen Tag noch mal so arbeiten wie damals, als ich angefangen habe und einfach nur Menschen behandeln.“

