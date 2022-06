Ärztin aus Kiel: „Isolation ist ungesund für die Psyche der Kinder“

Ängste, Depressionen, Essstörungen: Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen der Pandemie. Auch in Schleswig-Holstein arbeiten ambulante Praxen und psychiatrische Klinik-Stationen am Limit. Das sagt eine Kieler Ärztin.

Kiel.Die seelische Not ist groß unter Kindern und Jugendlichen in Schleswig-Holstein, mehr als zwei Jahre nach Pandemiebeginn. Da ist das neunjährige Mädchen, das nicht mehr zur Schule gehen mag, mit Bauch- und Kopfweh. Die Mutter lässt ihre Tochter zu Hause. Früher war das Mädchen in der Klasse akzeptiert. Nach den Lockdowns ist es unsicher, wird geärgert, entwickelt Ängste. Da ist der Teenager, der sich im Bett verkriecht, nur noch auf sein Handy starrt, lethargisch wird – und irgendwann mit kreisenden, trostlosen Gedanken im Wartezimmer bei Dr. Kathrin van Heek in Kiel sitzt.

Und das ist nur eine beispielhafte Beschreibung der alltäglichen Fälle. Sie habe viel Arbeit wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, berichtet die Kieler Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Bei ihr in Behandlung seien Patienten vom frühsten Kleinkindalter bis zum jungen Erwachsenen. Die Isolation der Kinder, der Mangel an Struktur im Alltag – „das ist ungesund für die Psyche. All das hat dazu beigetragen, dass wir jetzt einen deutlich gestiegenen Bedarf sehen“, sagt van Heek.

Dr. Kathrin van Heek ist Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kiel. © Quelle: hfr

Zahl der Betroffenen gestiegen, Zugang zu Hilfe schwieriger geworden

Auch wenn es bislang, mit Ausnahme einzelner Studien, wenig belastbare Daten über die Zunahme an psychischen Störungen beim Nachwuchs durch Corona gibt – bundesweit beobachten Ärzte und Psychotherapeuten diese Entwicklung: Die Zahl der Betroffenen ist während der Pandemie gestiegen, es ist schwieriger geworden, Hilfe zu bekommen. Symptome nehmen häufiger an Intensität zu.

Es beginne bei psychosomatischen Beschwerden wie Bauch- und Kopfschmerzen und ende bei Schulvermeidung, Angststörungen, Zwangsstörungen und Essstörungen „mit teilweise dramatischen Gewichtsschwankungen – von Magersucht bis ins andere Extrem“, berichtet Kathrin van Heek.

Psychotherapeutenkammer fordert mehr Therapieplätze im Norden

Die Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein bestätigt den enormen Bedarf an Unterstützung und fordert darum in der Versorgung mit Therapieplätzen 30 Prozent mehr – bezogen auf ländliche Regionen und kleine Städte. Vorstandsmitglied Haluk Mermer ergänzt, dass digitale Angebote wie Video-Sprechstunden eine gewisse Entlastung ermöglichten. Auch Anträge auf sogenannte Sonderbedarfszulassung würden im Norden inzwischen eher bewilligt. Darunter fallen Kassensitze auch außerhalb der Bedarfsplanung in einem Versorgungsbereich. Mermer wünscht sich auch hier Verbesserungen: „Der Prozess dauert Monate. Sonderzulassungen sollten schneller möglich sein.“

Kassenärztliche Vereinigung: „Nehmen die Lage ernst“

Von einem deutlich gestiegenen Versorgungsgrad seit 2013 spricht die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH). Sprecher Nikolaus Schmidt räumt ein, dass es „natürlich in der Bevölkerung durch Corona einen Eindruck der Unterversorgung gibt. Das deckt sich in der Regel nicht mit dem, was gesetzlich festgelegt ist.“ Ende 2021 sah der zuständige Landesausschuss in keiner Region Schleswig-Holsteins eine Unterversorgung oder eine drohende Unterversorgung. In Kiel habe der Versorgungsgrad zuletzt bei rund 155 Prozent gelegen.

Ernst genommen werde die Lage aber in jedem Fall, so Schmidt. Wenn der Bedarf, die Forderung und des politische Bekenntnis zu mehr therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten gegeben sei, „dann muss die Bedarfsplanung angepasst werden. Für uns ist das ein Auftrag.“

Nicht jedes Kind mit psychischen Problemen benötigt zwangsläufig eine monatelange Betreuung beim Psychotherapeuten. „Was wir jetzt brauchen, sind vielleicht nicht in erster Linie mehr Therapieplätze, sondern vor allem mehr Normalität und Spaß für Kinder, mehr Freiraum sich zu entfalten, für Erfolgserlebnisse, für Selbstwirksamkeit“, sagt die Ärztin Kathrin van Heek und vertritt damit eine eigene Haltung in der Debatte um einen Ausbau an Strukturen im Psychotherapiebereich.

Aus Sicht der Kieler Expertin ist es nun allerdings für diejenigen, die mehr Unterstützung brauchen, wichtig, dass sie schnell mit Fachleuten sprechen können, „bevor die psychischen Probleme noch stärkere Ausmaße annehmen“.