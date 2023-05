﻿Messerattacke auf AfD-Politiker: So ist der Stand der Ermittlungen

Schleswig. Nachdem der AfD-Politiker Bent Lund am Himmelfahrtstag 2023 in Schleswig mit einem Messer verletzt worden war, dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Flensburg an. Allerdings gibt es „nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Hinweise darauf, dass ein politischer Hintergrund der Auslöser für das Tatgeschehen gewesen sein könnte“, sagte Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt auf Nachfrage.

Eine politisch motivierte Tat hatten sowohl der AfD-Landesverband als auch der Regionalverband Schleswig-Flensburg angeprangert. Lund wurde am Abend des 18. Mai in Schleswig vor seinem Haus mit einem Messer angegriffen. Beschuldigt wird laut Winterfeldt ein 31-jähriger irakischer Staatsbürger, gegen den Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen worden ist. „Der Beschuldigte befindet sich noch in Untersuchungshaft. Die Verteidigung hat aktuell einen Haftprüfungsantrag gestellt, über den vermutlich in der kommenden Woche entschieden werden wird“, so der Oberstaatsanwalt.

Messerangriff auf AfD-Politiker: Weitere Personen anwesend

Bei der Tat waren offensichtlich weitere Personen anwesend, wie die Staatsanwaltschaft bestätigt: Am Himmelfahrtstag war neben der Ehefrau des Beschuldigten noch „eine weitere bislang unbekannt gebliebene Person“ anwesend sowie der Sohn des Geschädigten, so Winterfeldt: „Ob insoweit strafrechtlich relevante Handlungen vorliegen, ist Gegenstand der laufenden Vernehmungen und weiteren Ermittlungen.“

Angaben zu den unmittelbaren Ereignissen vor der Tat könne er wegen der laufenden Ermittlungen nicht machen.

Bent Lund war bei der Kommunalwahl am 14. Mai in den Kreistag Schleswig-Flensburg gewählt worden. Er ist dänischer Staatsangehöriger. Der Angriff auf ihn wurde erst spät bekannt, weil die Polizeidirektion Flensburg dazu keine Meldung herausgegeben hatte.

