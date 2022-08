Deutschlandweit ist die Zahl der bekannten Affenpocken-Fälle zuletzt auf über 3000 angestiegen. Auch in Schleswig-Holstein wurden mehr Infektionen registriert. Besonders im Brennpunkt Berlin wird jetzt der Impfstoff knapp. So ist der Norden aufgestellt.

Das Affenpocken-Virus breitet sich weiter aus. In Deutschland wurden vor wenigen Tagen erstmals mehr als 3000 Fälle registriert, in Schleswig-Holstein bislang 23.

Kiel. Als „Notlage von internationaler Tragweite“ stuft die Weltgesundheitsorganisation WHO den Ausbruch der Affenpocken inzwischen ein. Deutschlandweit hat das Robert-Koch-Institut inzwischen mehr als 3000 Infektionen verzeichnet. Auch in Schleswig-Holstein breitet sich das Virus weiter aus. Die Landesmeldestelle hat nach Angaben des Leiters Prof. Helmut Fickenscher bislang 23 Fälle der auch als Nagetierpocken bezeichneten Krankheit registriert. Alle Patienten waren männlich, zwischen 18 und 61 Jahre alt und „eindeutig symptomatisch“, berichtet Fickenscher. Sechs Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Todesfälle sind demnach nicht aufgetreten.

Affenpocken: Alle bislang Erkrankten in SH männlich und zwischen 18 und 61 Jahre alt

Um eine stärkere Ausbreitung im Norden möglichst zu verhindern, setzt auch Schleswig-Holstein auf den Impfstoff Imvanex, der vor einer Infektion schützen soll. Insgesamt hat der Norden bislang 760 Impfdosen erhalten. Mit Stand 8. August wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel 87 Impfungen verabreicht, davon fünf Zweitimpfungen. Insbesondere die HIV-Ambulanzen des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck und Kiel sowie die Ambulanz des Städtischen Krankenhauses Kiel (SKK) wurden mit dem Impfstoff ausgestattet.

Während europaweit und auch bundesweit, besonders in Berlin, der Impfstoff bereits knapp wird, rechnet Schleswig-Holstein „im Moment nicht mit einem Engpass“, so ein Ministeriumssprecher. „Bisher war das Interesse an der Pocken-Impfung in Schleswig-Holstein meines Wissens innerhalb der Hochrisiko-Gruppe eher verhalten“, erklärt Fickenscher.

Anders schätzt Ute Krackow von der Aidshilfe Kiel die Lage ein: „Die Leute fragen, wo sie sich impfen lassen können.“ Bislang sei die Impfung nur mit Termin in der Ambulanz und Überweisung möglich: „Die Hürde ist relativ hoch“, so Krackow. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat unterdessen gerade alle Bundesländer mit wenigen Fällen dazu aufgerufen, Pocken-Impfstoff an das Land Berlin abzugeben. Die Hauptstadt sei überproportional betroffen. Beim Hersteller gebe es Produktionsengpässe.

Prof. Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, behält die Ausbreitung des Orthopocken-Virus (Affenpocken) im Blick. © Quelle: Carsten Rehder/dpa

Als große Gefahr für die Bevölkerung schätzt der Infektionsmediziner Fickenscher das Virus indes aktuell nicht ein: „ Die Übertragung erfolgt über sehr engen Kontakt, weit überwiegend sexuell“, so der UKSH-Experte. Personen mit besonders hohem Risiko, dazu zählen vor allem Männer, die Sex mit Männern haben, seien in der Regel sehr gut informiert „und verhalten sich deshalb meist deutlich vorsichtiger als vor dem Beginn des Ausbruchs“.

Kieler Labormediziner: „Kann mir Untererfassung im Land vorstellen“

Im Kieler Labor Krause wurden bisher erst drei Analysen von Affenpocken-Verdachtsfällen angefordert. „Die waren alle negativ“, sagt Thomas Lorentz, ärztlicher Leiter des Labors. Angesichts der wenigen Fälle in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern sagt er: „Ich kann mir vorstellen, dass wir hier im Land eine Untererfassung haben.“

Bei Fällen von Affenpocken gelten strenge Quarantäneregeln. Gerade erst entschied das Verwaltungsgericht Düsseldorf, dass eine Kontaktperson, die sich direkt gegen Affenpocken geimpft hat, trotzdem die volle Zeit von 21 Tagen in Quarantäne bleiben muss. Nach Einschätzung von Fickenscher könnten „zu strikte Maßnahmen sich jedoch kontraproduktiv auswirken“: Je strikter die Maßnahmen durchgesetzt werden, desto geringer sei die Bereitschaft der Betroffenen, die Risiken offen zu benennen.

Von Jonas Bickel und Rieke Beckwermert