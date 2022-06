Das Affenpocken-Virus breitet sich rasch aus, informiert die Kieler Uniklinik. Fünf bestätigte Fälle sind es inzwischen in Schleswig-Holstein. Die Übertragung erfolge in erster Linie durch sexuelle oder andere besonders enge Kontakte, seltener über Tröpfchen-Infektion.

Lübeck/Kiel. Unter den bisher in Deutschland gemeldeten Affenpocken-Fällen sind auch fünf Fälle aus Schleswig-Holstein. Das teilte die Uni Kiel am Donnerstag mit.  Die Fälle im Land stünden meist in Bezug zu Hamburg oder Berlin, erklärte UKSH-Infektionsmediziner Prof. Dr. Helmut Fickenscher. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich auch im Kreis Herzogtum Lauenburg ein Bewohner mit dem Virus infiziert hatte. Auch er hatte eine Verbindung nach Berlin.

Die Wohnorte der übrigen betroffenen Personen liegen in den Landkreisen Segeberg, Ostholstein und Pinneberg. „Das muss allerdings nicht notwendigerweise immer der Ort des Auftretens sein, weil der gemeldete Wohnort nicht immer mit dem Aufenthaltsort identisch ist“, sagte Fickenscher.

Häufiger Partnerwechsel erhöht Risiko

Das Virus habe sich rasch verbreitet. „In der aktuellen Sondersituation weit überwiegend durch sexuelle Kontakte zwischen Männern, die Sex mit Männern haben und häufig die Partner wechseln. Aber auch durch andere enge Kontakte wäre die Übertragung möglich. Eine Übertragung durch Tröpfchen über die Luft wurde im aktuellen Geschehen bisher nicht beobachtet.“

Medizinisches Personal gefährdet

Aktuell sei besonders die genannte Risikogruppe gefährdet und deren enge Kontaktpersonen, aber auch Personal mit Erreger-Kontakt in Speziallaboren sowie medizinisches Personal. Dieses könne bei Diagnostik, Pflege oder Behandlung in Kontakt mit dem Erreger kommen. Fickenscher: „Für die allgemeine Bevölkerung besteht bisher kein wesentliches Risiko.“

Infizierte Personen sollten sich laut Fickenscher für 21 Tage in Absonderung begeben und etwaige enge Kontaktpersonen informieren. „Für die besondere Risikogruppe und für das exponierte Laborpersonal in den wenigen Speziallaboren wird voraussichtlich in wenigen Tagen ein Impfstoff zur Verfügung stehen.“

Von Marcus Stöcklin