Affenpocken in SH: Zwei Betroffene mussten ins Krankenhaus

Kiel. Die Affenpocken breiten sich weiter aus – auch in Schleswig-Holstein. Bis Ende der Woche waren fünf Personen aus Schleswig-Holstein betroffen, berichtet der Infektionsmediziner Prof. Dr. Helmut Fickenscher vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Zum Gesundheitszustand der Patienten kann er so viel sagen: „Keiner ist schwer erkrankt. Sie isolieren sich zu Hause.“ Von den fünf Personen seien zwei vorübergehend im Krankenhaus stationär behandelt worden. Fickenscher nennt in diesem Zusammenhang das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Hamburg.

Mitte der Woche war bekannt geworden, dass sich auch im Kreis Herzogtum Lauenburg ein Bewohner mit dem Affenpocken-Virus infiziert hatte. Die Wohnorte der übrigen betroffenen Personen liegen in den Landkreisen Segeberg, Ostholstein und Pinneberg. Die Fälle im Land stünden meist in Bezug zu Hamburg oder Berlin, erklärt der Infektiologe Fickenscher. Der gemeldete Wohnort sei nicht immer mit dem Aufenthaltsort identisch.

Kieler Labor: „Auf ersten Affenpocken-Verdachts-Fall vorbereitet“

Auf den ersten Verdachts-Fall in seinem Labor ist der Kieler Mediziner Dr. Thomas Lorentz (Labor Krause) nach eigenen Angaben vorbereitet. „Ich gehe nicht davon aus, dass es so wird wie bei Corona, sondern ruhiger bleibt“, berichtet Lorentz. Vereinzelt hätten Patienten mit unklaren Symptomen über Ärzte nach dem Test in Kiel gefragt, so Lorentz. Das Labor Krause bietet einen PCR-Test zum Ausschluss des Verdachts einer Affenpockenvirusinfektion an. Ein Verdacht habe sich aber bislang nicht erhärtet, ein Test wurde demnach nicht vorgenommen. Sollte eine auffällige Probe vorliegen, „würden wir im Zweifel einen Verdacht äußern und uns mit anderen Laboren abstimmen“, erläutert Lorentz sein Vorgehen.

Klar hingegen ist nach bisherigen Erkenntnissen, dass das Virus sich bei engem Kontakt verbreitet, zum Beispiel beim Sex. Aktuell sind Experten zufolge besonders Männer von einer Infektion betroffen, die Sex mit Männern haben und häufig den Partner wechseln. Genauso sei eine Übertragung zwischen Eltern und Kind möglich oder im heterosexuellen Kontext, betont Fickenscher. Auch beim Küssen sei eine Weitergabe der Viren denkbar, ebenso bei Kontakt mit kontaminierter Wäsche.

UKSH-Infektionsmediziner: Impfstoff über HIV-Ambulanzen und Schwerpunktpraxen anbieten

Insbesondere Menschen mit erhöhtem Risiko einer Ansteckung, wie enge Kontaktpersonen, aber auch Labor-Mitarbeiter und Pflegepersonal aus dem Umfeld einer erkrankten Person, müssten darum geschützt werden, beispielsweise durch eine Impfung, betont Fickenscher. Dieser Impfstoff (“Imvanex“) werde voraussichtlich in einigen Tagen zur Verfügung stehen. Aus Sicht des Infektionsmediziners „ist es insbesondere notwendig, dass der Impfstoff dort angeboten wird, wo HIV-Patienten mit entsprechendem Risiko betreut werden“ – etwa in den Schwerpunktpraxen und Ambulanzen in Kiel, Lübeck und Heide. Menschen mit Immunschwäche könnte ein schwerer Verlauf der Krankheit drohen.

Affenpocken sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) eine seltene, vermutlich vor allem von Nagetieren auf den Menschen übertragene Viruserkrankung. Das Virus ist verwandt mit den klassischen humanen Pockenviren und den Kuhpockenviren. Die meisten Menschen erholen sich dem RKI zufolge innerhalb von mehreren Wochen von den Symptomen. Dazu zählen unter anderem Fieber und am Körper auftretende, auch schmerzhafte pockenartige Wunden.

Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland schätzt das RKI aktuell als gering ein. Mit Stand Freitag sind dem Institut bundesweit inzwischen 676 Affenpocken-Fälle aus 14 Bundesländern gemeldet worden.