Affenpocken: Warum Schleswig-Holstein in der RKI-Liste auftaucht

Erstmals steht Schleswig-Holstein auf der Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu registrierten Affenpocken-Fällen auf. Die betroffene Person lebt allerdings nicht mehr im Norden. Dennoch verfolgen auch hier Behörden und Experten die Entwicklungen genau.

Kiel/Berlin.Das Affenpockenvirus breitet sich in Deutschland weiter aus – und hat jetzt nach Fällen in Hamburg auch einen in Schleswig-Holstein gemeldeten Menschen erwischt. Zuletzt registrierte das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin 131 bestätigte Fälle in zehn Bundesländern, Schleswig-Holstein tauchte Ende der Woche erstmals in der Liste auf. 

Doch das Gesundheitsministerium in Kiel klärte am Freitagmorgen auf Nachfrage auf: „Die erkrankte Person wohnt nicht mehr im Norden, ist allerdings noch offiziell im Kreis Herzogtum Lauenburg gemeldet“, sagte Sprecher Christian Kohl. Darum habe das dortige Gesundheitsamt den bestätigten Affenpocken-Fall an das RKI gemeldet. Nach Angaben eines Kreis-Sprechers lebt der Betroffene, der kein deutscher Staatsbürger ist, seit einiger Zeit in Berlin und habe sich schlicht noch nicht ummelden können. Wie es dem Mann gehe, sei nicht bekannt.