﻿Bauernprotest mit 500 Traktoren in Kiel: Massive Verkehrsprobleme erwartet

Kiel. Landwirte in Schleswig-Holstein haben Existenzangst. Dieser wollen sie am Rande der Agrarminister-Konferenz am Donnerstag, 21. September, mit verschiedenen Protestaktionen Ausdruck verleihen. Unter anderem ist ein Trecker-Konvoi mit rund 500 Fahrzeugen von Moorsee bis in die Wik und wieder zurück in die Innenstadt geplant. Für den Berufsverkehr bedeutet das vor allem eines: Es wird richtig eng auf den Straßen.

Organisiert wird der Protest-Konvoi von dem Verein „Land schafft Verbindung“. Kernforderung der Bauern ist, dass die Minister in ihren Entscheidungen für mehr Klimaschutz auch die negativen Folgen für die Landwirtschaft beachten – beispielsweise bei der Wiedervernässung der Moore.

Mit Blick auf den Wolfsschutz fordern die Landwirte mehr Schutz für ihre Weidetiere: „Die bisherigen Schutzmaßnahmen – die Errichtung von Zäunen – war eine reine Beschäftigungstherapie und Beruhigungspille, das muss klar anerkannt werden“, erklärt Uta von Schmidt-Kühl, Vorsitzende des Vereins.

Die Bauern wollen mit den Landesministern, aber auch mit dem Bundesagrarminister Cem Özdemir ins Gespräch kommen, die von Mittwoch bis Freitag im Hotel Atlantic tagen.

Das ist die Route des Traktor-Konvois

Der Konvoi startet am Donnerstag um 9.30 Uhr an der B404 am Schlüsbeker Moor. Die Trecker fahren dann laut Polizei über die Neue Hamburger Chaussee, den Theodor-Heuss-Ring über den Westring, Belvedere und Holtenauer Straße bis in die Wik. Dort wollen die Bauern gegen 10.30 Uhr an der Mercatorstraße beim Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur einen Brandbrief an Minister Tobias Goldschmidt überreichen.

Anschließend wird die Fahrt an der Kiellinie, den Düsternbrooker Weg vorbei am Landtag, über die Kaistraße am Stresemannplatz und Ziegelteich bis zum Exerzierplatz gehen. Dort wollen die Bauern um 12 Uhr ankommen und ihre Traktoren parken. Von dort geht der Demonstrationszug zu Fuß durch die Innenstadt bis zum Bahnhof weiter über den Rathausplatz, die Holstenbrücke und die Andreas-Gayk-Straße. Am ZOB an der Auguste-Viktoria Straße gibt es dann eine Kundgebung.

Exerzierplatz schon ab Mittwoch gesperrt

„Es ist durch die Rückstaus und die vielen Traktoren in der Stadt mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen“, sagt Polizeisprecher Matthias Arends, der aber insgesamt mit einer friedlichen Lage rechnet. Erwartet werden rund 1000 Teilnehmer.

Der gesamte „Exer“ wird dafür bereits nach dem Wochenmarkt am Mittwoch, 20. September, gesperrt. Die Auguste-Viktoria-Straße wird für die Kundgebung bereits am Donnerstag ab 6 Uhr voll gesperrt. Die Sperrung gilt – wie auch beim „Exer“ – bis 21 Uhr, „kann je nach Lage aber auch früher aufgehoben werden“, sagt Stadtsprecher Arne Ivers.

Auch Landesbauernverband, Peta und Vier Pfoten planen Demos und Aktionen

Neben dem Konvoi plant auch der Bauernverband Schleswig-Holstein eine Demonstration. Diese findet allerdings stationär auf dem Bahnhofsvorplatz ab 9.30 Uhr statt. Auch der Bauernverband fordert Perspektiven für die Landwirte. Zu dieser Großdemonstration werden ebenfalls rund 1000 Personen erwartet. Neben den beiden Großveranstaltungen sind auch kleinere Aktionen geplant, so werden Fischkutter auf der Innenförde unterwegs sein.

Bereits am Mittwoch plant die Tierschutzorganisation Peta zum Beginn der Agrarministerkonferenz eine Protest-Aktion. Ab 11.45 Uhr fordern die Aktivisten vor dem Haupteingang des Ministeriums für Landwirtschaft in Schleswig-Holstein „das Ende der tierquälerischen Anbindehaltung von Rindern“, erklärt Aktionskoordinatorin Ayshea Kelly. Eine Aktivistin wird sich in Unterwäsche und mit Bodypainting im Stil eines Kuhfells an einen Pfahl ketten.

Am Freitag wollen Aktivisten der Stiftung für Tierschutz Vier Pfoten von 9 bis 14 Uhr vor dem Hotel auf das Leid der Tiere auf Lkw- und Schiffstransporten aufmerksam machen und an einem Kran ein vier Meter großes Kuh-Modell aufstellen.

KN