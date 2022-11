﻿Oben Solar, unten Äcker und Weiden: Schleswig-Holsteins Bauern sind skeptisch

In der Debatte um Wildwuchs bei großen Solarfeldern in Schleswig-Holstein rückt die Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen in den Fokus: Mit Agri-PV kann über Äcker und Weiden Strom produziert werden, während darunter Getreide wächst oder Kühe grasen. Die Bauern sehen das aber nicht als Chance.

Anlagen wie diese aus Niedersachsen gibt es in Schleswig-Holstein noch nicht: Hoch aufgeständerte Solarmodule ermöglichen Pflanzenbau auf dem Acker darunter.

Kiel. Wildwuchs von Freiflächen-Solaranlagen, Goldgräberstimmung unter Landwirten – unter diesen Stichworten ist in Schleswig-Holstein eine Debatte darum entbrannt, wie sich Sonnenenergie am sinnvollsten nutzen lässt. Stark kritisiert wird der enorme Landverbrauch, den der Bau großer Anlagen für Photovoltaik (PV) nach sich zieht. In den meisten Fällen liegt der Boden unter den Modulen brach – doch das muss nicht so sein.

Der letzte Schrei unter Klimaschützern ist Agri-PV, was verkürzt für die gleichzeitige Nutzung von Photovoltaik auf Äckern oder Weiden steht. Dabei werden Solarmodule so hoch aufgeständert, dass darunter etwa Getreide angebaut werden kann, inklusive Ernte mit dem Mähdrescher. Je nach Nutzung ist Experten zufolge eine Höhe von gut zwei bis maximal fünf Metern möglich. Die Bauern in Schleswig-Holstein sind aber äußerst skeptisch.

Mit Agri-PV Ernteschäden verhindern

Das stärkste Argument für solche Anlagen ist Kerstin Wydra zufolge der Klimawandel. „Ernteschäden durch Wetterextreme betragen in Deutschland 500 Millionen Euro pro Jahr“, so die Professorin am Lehrstuhl Pflanzenbau und Klimawandel der Fachhochschule Erfurt jüngst bei einer Veranstaltung zum Thema Agri-PV des Umweltverbands Naturfreunde Schleswig-Holstein. Mit den Photovoltaik-Platten lassen sich die Pflanzen darunter ihr zufolge vor starker Sonneneinstrahlung genauso schützen wie vor Hagel oder Starkregen.

„Das Mikroklima unter den Modulen ist feuchter, in trockenen Jahren werden höhere Erträge erzielt“, sagt sie. Das zeigten Beispiele etwa aus Baden-Württemberg. Unter modernen Stahlseil-Anlagen betrage der Abstand zwischen den Pfeilern 40 Meter. „Da ist genug Platz zum Rangieren mit Landmaschinen“, so Wydra. Gleichzeitig werde der Boden nicht versiegelt, da Spinnanker oder Rammpfähle zur Gründung verwendet werden.

Halbtransparente Module und smarte Bewässerung des aufgefangenen Regens garantierten laut Wydra die Versorgung der Pflanzen mit Licht und Feuchtigkeit. Das zeigten etliche Beispiele aus anderen Teilen Deutschlands und den Niederlanden im Obst-, Gemüse- und Getreideanbau. Möglich seien aber auch einfachere Anlagen, die nicht so hoch installiert werden, ähnlich konventioneller Freiflächen-Photovoltaik, wie sie in Schleswig-Holstein inzwischen an etlichen Autobahnabschnitten stehen.

„Photovoltaik und Landwirtschaft wären eine gewinnbringende Kombination“

„Nur mit größerem Abstand, sodass dazwischen noch angebaut werden kann“, erklärt Kerstin Wydra. Diesem Prinzip folgen vertikal aufgestellte Zäune aus PV-Modulen. „Die sind relativ preiswert, weil keine große Ständerung nötig ist.“ Die Doppelnutzung von vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands könne den gesamten Strombedarf decken, heißt es. Sollten alle anderen Möglichkeiten wie Dächer und Parkplätze ausgeschöpft werden, sind laut Kerstin Wydra nur zwei Prozent nötig.

Diese Chance kommt vor allem bei Umweltverbänden gut an. „Naturschutz muss in Zeiten des Klimawandels ganz neu gedacht werden“, sagt Gerd Segatz von den Naturfreunden Schleswig-Holstein. „Die Erderwärmung zu begrenzen, ist oberste Aufgabe. Photovoltaik und Landwirtschaft wären eine gewinnbringende Kombination.“

Die Bundesregierung sieht das offenbar auch so. Ab Januar ermöglicht sie die Doppelnutzung nur mittels Bauantrag, sofern mindestens 85 Prozent der vorgesehenen Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Zudem müssen zwei Drittel der bisherigen Ernte eingefahren werden können. Dann ist auch weiterhin zum Teil EU-Agrarförderung drin. Für herkömmliche Freiflächen-Solaranlagen sind hingegen umfangreiche Genehmigungsverfahren mit Flächennutzungsplanänderungen nötig.

Agri-PV: Skepsis beim Bauernverband Schleswig-Holstein

Agri-PV wird in Schleswig-Holstein indes noch nicht genutzt. In Dithmarschen ist ein Bau geplant, in Nordfriesland hat ein Unternehmer ein paar kleine Anlagen zu Demonstrationszwecken aufgebaut. „Das Thema ist bei vielen Landbewirtschaftern noch nicht angekommen“, sagt Frank Schoppa, Geschäftsführer des Landesverbandes Schleswig-Holstein im Bund deutscher Baumschulen. Interessant sei der Schutzeffekt von Agri-PV-Anlagen, „denn wir haben empfindliche Pflanzen“.

Schoppa wundert die Zurückhaltung in seiner Branche jedoch nicht. „Die Stimmung ist ausgesprochen mies, weil die Betriebe andere Sorgen haben.“ Dazu zähle etwa der Arbeitskräftemangel oder gesetzliche Einschränkungen beim Pflanzenschutz. Zudem weist er auf Genehmigungshürden hin. „Der Bauer darf in der Kreisbauverwaltung nicht wie ein Alien angeschaut werden“, so Schoppa.

Klaus-Peter Lucht, Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, hält wenig davon, Sonnenenergie über Acker- oder Weideland zu nutzen. „Ernteschäden sind für mich kein Argument.“ Dagegen seien Landwirte versichert – jedoch nicht gegen Statikprobleme durch Windlasten an hohen Solaranlagen. „Viel einfacher ist es hingegen, Energiewende und Biodiversität zusammenzubringen.“

Land Schleswig-Holstein will Agri-PV unterstützen

Bauern könnten ehemalige Moorstandorte aus der Produktion nehmen und wiedervernässen, dafür müsse es aber eine Entschädigung geben oder beispielsweise einen Flächentausch mit der Stiftung Naturschutz. Dort seien bodennahe Solarmodule dann gut aufgehoben. Allerdings müsse die Frage geklärt werden, wo der Strom eingespeist werden soll. Zunächst lange Leitungen zu verlegen, sei zu teuer.

Das Land Schleswig-Holstein will Agri-PV unterstützen und hat sich beim Bund bereits dafür eingesetzt. „Für Solaranlagen auf freien Flächen wird es zukünftig entscheidend sein, diese Flächen so zu nutzen, dass sich Synergien für Biodiversitäts- und Klimaschutz sowie landwirtschaftliche Erzeugung ergeben“, sagt Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Er spricht sich aber dafür aus, Solarenergie zunächst „möglichst auf versiegelten oder bereits genutzten Flächen“ zu installieren.