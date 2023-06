﻿CDU und Grüne wollen Landwirten den Weg zur Photovoltaik erleichtern

Kiel. Photovoltaik (PV) fristet in Schleswig-Holstein noch immer ein Schattendasein. Nach Angaben des Kieler Umweltministeriums wurden 2022 im Norden 1,8 Terawattstunden Solarstrom erzeugt. Zum Vergleich: Bei der Windenergie waren es 14,2 Terawattstunden, und im Jahr 2030 will das Land über erneuerbare Energien 40 bis 45 Terawattstunden gewinnen. Die CDU will jetzt den PV-Ausbau auf landwirtschaftlich genutzten Flächen beschleunigen. Zum Auftakt der an diesem Mittwoch beginnenden Juni-Plenartagung steht ein gemeinsamer Antrag mit den Grünen: Das Innenministerium möge bis zum Jahresende einen Erlass „zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ vom September 2021 überarbeiten. Insbesondere Vertreter der Landwirtschaft hatten Druck gemacht.

„Die Kombination aus Landwirtschaft und Freiflächen-Photovoltaik, genannt Agri-PV, ist wünschenswert“, heißt es unmissverständlich im gemeinsamen Antrag der Koalition. Nach Angaben von Branchenvertretern eignen sich solche Flächen nicht nur als Weiden für Schafe, Hühner und Enten, sondern auch zum Anbau sogenannter Sonderkulturen wie Gemüse, Obst oder Arzneimittelpflanzen. In Süddeutschland wird unter den aufgeständerten PV-Anlagen auch Wein angebaut. „Sowohl Energie als auch Nahrungsmittel sind lebensnotwendig“, stellt die CDU-Agrar- und Umweltpolitikerin Cornelia Schmachtenberg fest. „Sie sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden.“

Schachtenberg (CDU) warnt vor zeitlicher Verzögerung bei Photovoltaik

Anders als bei der Windkraft setze Schleswig-Holstein aber weiterhin auf Regelungen per Landeserlass. Vorrangig seien die Kommunen gefordert, unter allen schutzwürdigen Belangen abzuwägen und eine geordnete Planung voranzutreiben. Bei der Windkraft hatte die Landesplanung dagegen nach einem festen Raster zwei Prozent der Landesflächen definiert, die für Turbinen zur Verfügung stehen. „Gegen die Landesplanung spricht, dass sie unfassbar lange dauert“, sagt Schmachtenberg. „Eine solch starke Verzögerung ist bei der Photovoltaik nicht unser Ziel.“

Allerdings sollen gute Ackerböden, die sich unter anderem zum Anbau von backstarkem Weizen eignen, besonders geschützt werden. Die Zulässigkeit von Freiflächen-PV-Anlagen müsse ab einem bestimmten Bodenrichtwert einer besonderen Abwägungs- und Prüferfordernis unterliegen, heißt es im Antrag. Die Branche spricht von Bodenpunkten auf einer Skala von zehn (sehr schlecht) bis 100 (hervorragend). Bereits ein Wert um die 50 gilt als optimal. Mecklenburg-Vorpommern hat Agri-PV auf Flächen bis maximal 40 Bodenpunkte begrenzt. Ob sich Schleswig-Holstein ebenfalls festlegt, ist noch offen. Nötig sei dagegen eine landesweite Karte von netzverträglichen Standorten, die den Kommunen für deren Planung eine Hilfestellung bieten soll. Beteiligt werden soll insbesondere die SH-Netzagentur. Neben klassischen Äckern geht es auch um Anlagen auf wiedervernässten Moorböden.

Beim Landes-Bauernverband rennt die schwarz-grüne Koalition mit ihrem Anliegen bereits offene Türen ein. „Wir halten es für vernünftig, das Klima zu schützen und zugleich weiter Landwirtschaft zu betreiben“, sagt Generalsekretär Stephan Gersteuer.

Ob sich Agri-PV allerdings tatsächlich so rasch verbreitet, wie es der Koalition vorschwebt? Andreas Köpke ist skeptisch. Der 66-jährige Landwirt aus Blekendorf im Kreis Plön baut Raps, Weizen, Gerste und Mais an – und hat 50 Milchkühe. „Das Ganze ist gut gemeint“, stellt er fest. „Aber ich habe Zweifel, ob Agri-PV unter konventionellen Landwirten große Akzeptanz findet.“ Wer seine Böden mit einem Mähdrescher bearbeiten und zugleich Solarenergie erzeugen wolle, müsse die PV-Anlagen in fünf Metern Höhe installieren: bei aufwendiger Pflege der Solarplatten, einer hohen Windlast, erhöhten Anforderungen an die Arbeitssicherheit – und hohen Kosten. Gleichwohl hat Köpke im Kreis Plön gemeinsam mit anderen potenziellen Betreibern für PV 150 Hektar Land angemeldet. „Es geht uns Landwirten um ein weiteres wirtschaftliches Standbein“, sagt er. „Aber bisher tut sich die Verwaltung mit Genehmigungen schwer.“

