﻿Photovoltaik auf dem Acker: SPD wirft Koalition Verantwortungslosigkeit vor

Kiel. Auf welchen landwirtschaftlichen Flächen soll Photovoltaik (PV) verboten werden? Und wo nicht? Schleswig-Holsteins Landtag hat am Mittwoch mit den Stimmen von CDU und Grünen sowie des SSW die Landesregierung beauftragt, einen bestehenden Erlass aus dem Jahr 2021 weiterzuentwickeln. Zu prüfen sei insbesondere, wie der Schutz besonders guter Ackerböden für die Produktion von Lebensmitteln erreicht werden könne, hieß es im Antrag. Agri-PV, also die Kombination aus Landwirtschaft und Freiflächen-PV, sei „wünschenswert“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geht es etwas genauer? Während sich die FDP-Fraktion enthielt, warf die SPD dem Kollegium vor, der Regierung ausgerechnet in dieser wichtigen energiepolitischen Entscheidung freie Hand zu lassen.

SPD-Fraktionschef Losse-Müller zu Photovoltaik: CDU und Grüne verlagern Konflikte

„Freiflächensolar ist einfach: Da kommen Investoren mit tiefen Taschen und einem funktionierenden Geschäftsmodell und bauen das“, sagte Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD). „Dürfen Landbesitzer 4000 Euro pro Hektar damit verdienen, dass sie Land an Investoren von außerhalb verpachten? Oder müssen wir das Land für heimische Landwirte reservieren, damit die ein Auskommen und wir genug Lebensmittel haben?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jemandem zu erlauben, Geld mit Solarenergie zu verdienen, und einem anderen genau das zu verbieten, sei ein gravierender Eingriff in die Eigentumsrechte. „Dazu sollte das Parlament eine Haltung haben“, so Losse-Müller. „Stattdessen verlagern Sie Konflikte an die Landesregierung, und die schiebt sie vermutlich zu den Kommunen.“

Lesen Sie auch

Nach Vorstellung von CDU und Grünen könnte eine Genehmigung für Agri-PV an Bodenpunkte gekoppelt werden: Diese Skalierung gibt an, welche Qualität ein Acker zum Anbau von Getreide und Gemüse hat. Ziel sei es, den Konflikt zwischen Landwirtschaft und Photovoltaik aufzulösen, hielt CDU-Fraktionschef Tobias Koch der SPD entgegen. Die abschließende Entscheidung, ab welchem Bodenwert keine Genehmigung mehr erteilt wird, sei eine fachliche Aufgabe der Landesregierung.

Der Grünen-Abgeordneten Ulrike Täck platzte im Disput mit Losse-Müller der Kragen. „Sie haben von Landwirtschaft und Energiepolitik keine Ahnung.“ Diesen Vorwurf wies dieser allerdings empört zurück.

Das Innenministerium will sich in der zweiten Jahreshälfte mit der Überarbeitung des Erlasses befassen und Änderungen „so schnell wie möglich“ veröffentlichen. In den Landtag kommt die Causa damit nicht mehr.

KN