﻿Kartoffeln, Zwiebeln und Melonen illegal in Ahrensburg entsorgt

Ahrensburg. 900 Säcke Kartoffeln, kartonweise Zwiebeln und Melonen sind in Ahrensburg illegal entsorgt worden. Wie die Polizei mitteilt, ging am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr der Hinweis ein, dass eine große Menge Lebensmittel auf einem Verbindungsweg zwischen Brauner Hirsch und dem Ahrensburger Weg bei der Müllverbrennungsanlage in Stapelfeld lägen. Vor Ort fanden die Beamten Kisten und Säcke an neun Feldzufahrten vor. Der Ermittlungsdienst für Umwelt- und Verbraucherschutz beim Polizei-Autobahn und Bezirksrevier Bad Oldesloe ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen.

Etwa 900 Säcke Kartoffeln in Zehn-Kilo-Säcken lagen neben kistenweise Zwiebeln und Melonen. Die Kartoffelsäcke haben einen Aufdruck eines spanischen Erzeugers oder Verpackers. Laut Polizei lasse die Menge der Lebensmittel darauf schließen, dass der oder die Täter ein größeres Fahrzeug gefahren sind, zum Beispiel einen Transporter.

Die Entsorgung der Lebensmittel gilt nach ersten Einschätzungen der Polizei als Ordnungswidrigkeit. Es drohen Bußgelder im hohen dreistelligen oder vierstelligen Euro-Bereich. Die Beamten bitten um Hinweise zu der Tat unter Telefon 04531 / 5010.