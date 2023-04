﻿Polizei rettet einsamen Fuchswelpen

Was für ein süßer Anblick: Am Sonntag ist die Polizei Ahrensburg angerückt, um einen verlassenen Fuchswelpen zu retten. Jetzt ist der Kleine in Sicherheit.

Ahrensburg. Das ist ein besonderer Einsatz für die Polizei Ahrensburg gewesen: Am Sonntagnachmittag haben die Beamtinnen und Beamten einen einsamen Fuchswelpen gerettet. Jetzt wächst der Findelfuchs Fiete sicher in einer Wildtierauffangstation auf, bevor er ausgewildert wird.

Ein Anrufer meldete der Polizei den Fund eines kleinen Fuchs, der sich ganz alleine in der Carl-Backhaus-Straße in Ahrensburg aufhielt. Gegen 15.30 Uhr fanden Einsatzkräfte den verlassenen Welpen an einer Treppe zu einem Regenrückhaltebecken. Trotz lautstarker Gegenwehr des jungen Tiers konnten die Helferinnen und Helfer ihn mit einem Nackengriff in eine Transportbox laden. Dann brachten sie den Fuchs in eine Wildtierauffangstation nach Elmshorn.

Die Polizei taufte den Fuchswelpen auf den Namen Fiete. In der Auffangstation kann Fiete in Sicherheit heranwachsen, bis er wieder ausgewildert wird.