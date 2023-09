Air Defender 2023: Besonderes Board versteigert

Kropp. Es war die größte Luftverlegeoperation seit Bestehen der Nato: Im Sommer 2023 übten mehr als 20 Nationen unter deutscher Führung im Rahmen des Luftmanövers Air Defender. Kürzlich wurde ein besonderes Andenken an die Operation versteigert – ein Charity-Board.

Beim Air Defender 2023 war das in Schleswig-Holstein beheimatete Taktische Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ die zentrale Drehscheibe der multinationalen Kampfflugzeugflotte mit seinen Flugplätzen in Jagel und Hohn. Rund 2000 Soldaten waren für den Einsatz der 70 Jets in Hohn und Jagel stationiert. Sie flogen von 9 Uhr an bis in den Abend.

Air-Defender-Board für knapp 10 000 Euro versteigert

Aufgrund seiner zentralen Rolle besuchten viele hochrangige Politiker und Militärs das Geschwader. Im Rahmen der Besuche unterschrieben unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ein großes Board, das für einen wohltätigen Zweck versteigert wurde.

Das Unternehmen MBDA mit Sitz in Schrobenhausen (Bayern) gab dabei das höchste Gebot in Höhe von 9595 Euro ab. Das Geld kommt dem Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche zugute – eine Scheckübergabe erfolgte am Dienstag.

