﻿Kurz vor der Nato-Großübung: So bereiten sich die Piloten vor

Jagel. Eigentlich ist er Mathe-Lehrer an einer Highschool, aber nun ist er „Babysitter“ der Kampfjets der US Airforce, wie er schmunzelnd erzählt: Joe Fitzgerald aus dem US-Bundestaat Michigan ist einer von über 10 000 Teilnehmern der Nato-Großübung Air Defender 2023, die ab Montag offiziell losgeht. Während er sich um die Sicherheit der Flugzeuge kümmert, steigt sein Kollege Cody van Beek aus North Dakota mit den Maschinen in die Luft. „Es ist eine große Ehre, dass wir mit dabei sein dürfen“, sagen beide beim Medientag der Luftwaffe am Freitag auf dem Fliegerhorst in Jagel.

Vor etwa 14 Tagen sind sie angereist. „Als wir über Hamburg nach Deutschland gekommen sind, hatten wir schon eine tolle Aussicht“, erzählt van Beek. Der 28-Jährige hat deutsche Wurzeln, ist aber das erste Mal im Land. „Die Menschen sind hier sehr freundlich, es gibt leckeres Essen und das Bier schmeckt gut“, so sein erster Eindruck. Einen Ausflug auf die Reeperbahn in Hamburg hat er auch schon gemacht: „Hier wird alles lockerer gehandhabt; bei uns schließen die Bars um 2 Uhr“, erzählt er.

Eine Gewichtsbeschränkung gibt es für die Piloten nicht. „Aber wir müssen jedes Jahr einen Fitness-Test bestehen“, so van Beek. Auch die Kollegen aus Deutschland dürfen individuelles Sportprogramm machen – bis hin zu einem Personal Training von der Bundeswehr.

Air Defender 2023: Ausbildung zum Kampfjet-Piloten ist anspruchsvoll

Die Ausbildung zum Piloten ist anspruchsvoll – sowohl in Amerika, wo vor allem Manöver unter Stressbedingungen auf dem Lehrplan stehen, als auch in Deutschland. Der deutsche Kampfjet-Pilot Timo F. aus Hamburg hat beides erlebt. „Seit elf Jahren werde ich ausgebildet, zwei Jahre davon war ich in den USA.“ Der 29-Jährige ist nun im letzten Feinschliff mit der taktischen Ausbildung, „deswegen darf ich bei den Übungen jetzt auch noch nicht mitfliegen“, sagt Timo F. Nachnamen dürfen die deutschen Teilnehmer übrigens nicht nennen – höchste Sicherheitsstufe.

Besonders knifflig sei, dass man binnen weniger Sekunden Entscheidungen treffen müsse – und das bei Geschwindigkeiten von über 800 Stundenkilometer. Das Gleiche gelte für diejenigen, die für die Technik und Wartung zuständig sind: „Es ist etwas anderes, ob man in der Theorie etwas über Probleme mit der Kraftstoffanlagenzufuhr hat oder ob man in der Praxis blitzschnell entscheiden muss, ob der Pilot sein Manöver fortsetzen kann oder landen muss“, so Sascha R. aus Böklund.

Air Defender 23: Diese Manöver stehen auf dem Programm

Auf dem Übungsprogramm steht in den kommenden Tagen unter anderem der Schutz von Städten, Flughäfen und Seehäfen. „Wir werden auch einen Flughafen anfliegen zur simulierten Evakuierung von Staatsbürgern, was wir auch in Kabul und Sudan schon gemacht haben – jetzt natürlich aber ohne den Anteil, dass eine Bedrohung aus der Luft da wäre“, erklärt Generalleutnant Ingo Gerhartz.

Die Vorbereitungen für die Großübung seien binnen einer Woche abgeschlossen gewesen. Allein die Amerikaner haben 1500 Tonnen Material nach Deutschland verlegt. „Das zeigt, dass wir sehr schnell agieren können“, sagt Gerhartz. Er sei stolz, dass sich die Handlungsfähigkeit der Bundeswehr seit 2018 deutlich verbessert habe: „Wir sind jetzt in der Lage an solchen Übungen teilzunehmen.“

In den vergangenen Tagen haben die Einheiten aus den verschiedenen Ländern schon Einblicke in die jeweils anderen Ausbildungen bekommen. „Für die deutsche Ausbildung ist besonders, dass es eine permanente Koordination zwischen militärischem und zivilem Luftverkehr geben muss“, erklärt Hauptmann Olaf Keck vom taktischen Luftwaffengeschwader 51 aus Jagel, das selbst mit vier Jets an den Übungen beteiligt sein wird.

Ziviler Luftraum von Nato-Großübung betroffen

Auslöser für die Air Defender Großübung war 2018 die Annexion der Krim, so Gerhartz: „Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges ist die Nachfrage der östlichen Bündnispartner besonders groß.“ Von Schleswig-Holstein aus werden insgesamt 80 Kampfflugzeuge und 4000 Personen teilnehmen und in allen drei Übungslufträumen, die dafür zur Verfügung stehen, mit agieren.

Stichwort Luftraum: Gerhartz betonte, dass großer Wert darauf gelegt werde, die Beeinträchtigungen für den zivilen Luftverkehr so gering wie möglich zu halten: „Wir hoffen, dass es zu keinen Ausfällen kommen muss und die Verspätungen sich in einem Minuten-Bereich bewegen“, sagt er.

Für den amerikanischen Piloten Cody van Beek steht fest, dass er auch danach privat wieder nach Deutschland kommen möchte: „Ich möchte meine deutschen Wurzeln herausfinden, ich weiß nicht einmal genau, aus welchem Bundesland meine Uroma gekommen ist“, sagt er.

