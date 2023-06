﻿Air Defender 2023: Kampfjets üben über Schleswig-Holstein den Luftkampf

Hohn. Das stabile Hochdruckwetter ist optimal für die Flugoperationen bei dem Manöver Air Defender 2023. Bislang gab es nur wenige Ausfälle beim Material. Die Missionen konnten alle geflogen werden.

„Das ist fast schon ein bisschen unheimlich“, sagt Hauptmann Olaf Keck vom Taktischen Luftwaffengeschwader 51 in Jagel. Trotz der enorm hohen Zahl an fliegendem Gerät gab es bislang weder Zwischenfälle noch größere Schäden.

Am Mittwoch war auch erstmals ein großer US-Bomber vom Typ B1 über Jagel zu sehen. Die schwere Machine mit den Tarnkappeneigenschaften war aus Fairford in England gekommen und ist nach einigen Runden über Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in Richtung Osteuropa weitergeflogen.

„Das Wetter erleichtert die Vorhaben ungemein. Auch die Techniker haben es einfacher. Das ist ganz anders als bei Wind und Regen bei zehn Grad“, so Keck. Das gute Wetter erleichtert auch Reparaturen an den Maschinen.

Air Defender 2023: Tragflächen als Schattenspender in Hohn

Da alle Flugzeuge der Gastnationen im Freien auf den Plätzen stehen, müssen die Crews bei jedem Wetter an ihnen arbeiten. Inzwischen ist es aber sogar so heiß, dass die Bodencrews in den Pausen die Tragflächen als natürliche Schattenspender nutzen.

Für das Wochenende wird eine Einsatzpause vorbereitet. Am Sonnabend und Sonntag sollen nur Nachschubtransporte ankommen. Die Kampfjets werden in Hohn und Jagel pausieren. Die Crews und das Bodenpersonal haben dann die Chance, die Kieler Woche zu besuchen.

Die Bundeswehr hat mehrere Bus-Shuttle zwischen den Unterkünften der Soldaten an den Flugplätzen und Kiel vorbereitet. Deshalb kommt es am Freitagabend und Sonnabend in Kiel auch zu dem einen oder anderen Treffen der Air-Defender-Flieger mit den Marinesoldaten vom Seemanöver Baltops 2023, das am Freitag in Kiel endet.

Über 4000 Marinesoldaten aus 14 Nationen werden dann in Kiel erwartet. Bei Air Defender 2023 sind in Hohn und Jagel rund 1800 Soldaten aus fünf Nationen untergebracht – davon allein über 1000 aus den USA.

Am Sonntag werden eher weniger Soldaten von Air Defender 2023 in Kiel zu sehen sein. Der Grund: Am Montag ist sehr früh wieder Dienstbeginn. Dann müssen die ersten Jets wieder aufsteigen. Es geht in die zweite Phase des Luftkampfs über Schleswig-Holstein.

KN