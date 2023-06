﻿Planespotter in Hohn: Warum eine Koppel in Garlbek besonders beliebt ist

Hohn. Wenn die Kampfjets der Nato im Rahmen der Großübung Air Defender 2023 nur wenige Hundert Meter neben seinem Grundstück auf dem Militärflugplatz Hohn vorbeidonnern, schaut Wolfgang Heit nicht einmal in den Himmel. „Mich interessiert das nicht“, sagt der Anwohner am Garlbek. Von Kindesbeinen ist er mit dem Fliegerhorst in direkter Nachbarschaft aufgewachsen. Der Fluglärm stört ihn nicht. „Der Krach ist in der Einflugschneise Fockbek schlimmer“, erzählt er. Von norddeutscher Gelassenheit ist dagegen in der Sackgasse vor seinem Haus keine Spur mehr, wenn ein Jet startet: Flugzeug-Fans aus ganz Europa stehen am Maschendrahtzaun des Flugplatzes und fotografieren die Maschinen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der ist fünf Minuten zu spät“, ruft ein Niederländer von seiner Leiter den anderen Beobachtern zu, die alle ihre Kameras mit ultralangen Objektiven im Anschlag haben. Die Infos, an welchen Tagen welche Maschinen starten, bekommen die Flugzeugbegeisterten über die gängigen Planespotter-Portale im Internet. Der Niederländer scheint besonders gut informiert zu sein. Er ist mit Campingstühlen, langer Metallleiter, Ohrenstöpseln und mehreren Kameras angereist. Sogar sein Hund ist „planeproofed“, wie er schmunzelnd sagt. Das Tier bleibt gelassen, als vier Jets nacheinander starten. Danach hat der Mann nicht viel Zeit, er will weiter nach Jagel, wo weitere Maschinen starten sollen. Auch dort wird viel gespottet.

Planespotter bei Air Defender 2023: Faszination Technik

Hätte Dustin Hackert die Zeit, würde er wahrscheinlich genauso durch die Gegend touren, um Flugzeuge vor die Linse zu bekommen. „Das geht wegen meiner Selbstständigkeit aber nicht“, erzählt der 35-jährige Bad Segeberger. Dass mit Air Defender 2023 die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato quasi vor seiner Haustür startet, sei „echt Luxus“, sagt er. Er hatte beruflich in Rendsburg zu tun und hat sich dann auf den Weg nach Hohn gemacht. „Mich fasziniert die Technik“, sagt er. Früher habe er in Hamburg gewohnt und war dort regelmäßig in Fuhlsbüttel. Auch in Amsterdam spottet er gern. „Für das Hobby braucht man Geduld“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben ihm steht Maja Trapp. Sie ist am Mittwochmittag die einzige Frau am Zaun am Garlbek. „Eigentlich fotografiere ich Tiere, damit hat alles vor vier Jahren angefangen. Aber ich bin immer da, wo was los ist“, sagt sie und lacht. Sie wohnt in Jagel und fotografiert auch dort immer wieder Flugzeuge. Nun wollte sie sich die Flieger in Hohn anschauen: „So dicht kommt man sonst nicht an diese Jets ran“, sagt sie.

Spotting in Hohn besonders beliebt

Das schätzt auch Peter Boschert an dem Spot: „Man ist super dicht an der Startbahn, hat gute Übersicht über den Platz und kann gute Bilder machen.“ Der Mann ist 450 Kilometer aus Bochum angereist und im Konventgarten in Rendsburg untergekommen. „Das war gar nicht so einfach, ein Hotel zu buchen“, sagt er. Er schreibt für zwei amerikanische Internetportale über die US-Flieger und wollte eigentlich beruflich zum Medientag der Air Defender. Wegen des großen Andrangs wurde er aber nicht akkreditiert. „Jetzt mache ich hier noch ein paar Bilder für mein Archiv“, sagt er.

Lesen Sie auch

Das Spektakel vor seiner Tür stört Anwohner Wolfgang Heit nicht: „Der Landwirt gegenüber hat seine Koppel geöffnet, damit nicht zu viele Autos an der Straße stehen. Die Polizei schaut regelmäßig nach dem Rechten, denn unser Weg ist eine Notzufahrt zum Flugplatz“, sagt er. Er habe schon Autos aus Italien, Belgien, Dänemark und Polen gesehen. Auch die Bundeswehr stört der Besuch der Spotter hinter dem Zaun nicht: „Im Gegenteil, wir freuen uns über deren Interesse“, sagt Hauptmann Olaf Keck vom Taktischen Luftwaffengeschwader 51.

KN