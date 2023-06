﻿Air Defender: So kommen Tausende Tonnen Gerät wieder über den Atlantik

Hohn/Jagel. Das Geräusch hat sich geändert. Das donnernde Dröhnen der Nachbrenner der Kampfjets wird vom pfeifenden Heulen der Triebwerksturbinen großer Transporter abgelöst. Mit einer Luftbrücke wird zwei Wochen lang das Gerät der Nato-Großübung Air Defender wieder über den Atlantik zurück in die USA gebracht.

In Hohn und Jagel war das Zentrum der alliierten Luftoperationen der USA. Fast 60 Flugzeuge aus den USA standen dort. Für ihre Wartung und Betreuung waren auch 1600 Soldaten und fast 2000 Tonnen Material eingeflogen worden.

All dies muss jetzt wieder zurück in die USA oder zu anderen Standorten der US-Streitkräfte. „Wir werden in dieser und der nächsten Woche das Material zurücküberführen“, sagt Oberst Jörg Schneider, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 in Jagel/Hohn.

Zubringer von Hohn nach Wunstorf

Für diesen Transport ist eine Luftbrücke eingerichtet worden. Aus Hohn wurde noch am Freitag ein Zubringerdienst zum Fliegerhorst nach Wunstorf bei Hannover eingerichtet. Hier fliegen mehrere C130-Transporter der Air National Guard der USA jetzt Gerät aus Hohn ab. In Wunstorf wird dieses Gerät auf große Transporter für den Flug in die USA verteilt. „Wir haben hier mehrere Dutzend C130 im Einsatz“, sagt Oberst Schneider.

In Jagel kommen die großen C17 „Globemaster“-Jets. Dieser Giganten der Lüfte können bis zu 70 Tonnen Ladung an Bord nehmen. Mit einem Startgewicht von 263 Tonnen sind es die größten Flugzeuge bei Air Defender in Schleswig-Holstein.

Zehn C17 „Globemaster“ fliegen nach Jagel

In Jagel werden etwa zehn C17 erwartet, wie der Kommodore sagt. Dabei sind auch Maschinen im Anflug, die sehr selten in Europa sind. Am Freitagabend landete zum Beispiel die „Spirit of Kamehameha-Imua“. Dabei handelte es sich um eine C17 des 15. Airlift Wings der US Airforce aus der Hickham Air Force Base auf Hawaii.

Die Maschine ist sehr selten über 7000 Meilen von ihrer Basis im Pazifik entfernt. Meist ist sie in Australien oder Asien im Einsatz. Das große Flugzeug lud Gerät und brachte es von Jagel direkt im Nachtflug über den Atlantik.

Die C17-Maschinen sind für Jagel eine Besonderheit. Sie können zwar landen und starten, dürfen aber wegen ihrer Größe die Piste nicht verlassen. Die Beladung und das Rangieren erfolgen auf der Runway.

Deshalb ist nach Ankunft einer C17 der Flugplatz Jagel vorerst geschlossen. Erst wenn die Maschine wieder gestartet ist, können wieder Flugzeuge landen und starten.

In Hohn läuft es anders. Dort ist ein rotierendes System eingerichtet worden. Die etwas kleineren C130 „Hercules“ können nach der Landung zu Parkpositionen vor den Hallen rollen.

Air Defender 2023 in Hohn und Jagel: Kampfjets reisen am Wochenende ab

Dort werden sie mit laufenden Motoren beladen. Nach etwa 20 bis 30 Minuten starten die Maschinen dann wieder und fliegen südwärts zu dem etwa 60 Flugminuten entfernten Wunstorf. Die Kampfjets sind zum Teil auch bereits weg. In Hohn sind die acht Kampfjets der US Navy bereits weg. Sie haben von den US-Flugzeugen die kürzeste Reise. Ihr Flugzeugträger war zur Aufnahme etwa drei Flugstunden entfernt in der Adria in einer Warteposition.

Die anderen US-Jets werden im Laufe des Wochenendes über den Atlantik verlegt. Da sie mehrfach im Flug aufgetankt werden müssen, hängen ihre Rückreise-Termine an der Verfügbarkeit der Tankflugzeuge.

In Jagel stehen noch sechs F16-Jäger und in Hohn 16 der großen F15-Jäger. Sie sollen am Sonnabend die Triebwerke starten. Die Gäste aus Ungarn, Finnland, der Türkei und Großbritannien haben bereits die Heimreise angetreten.

Die letzten Kisten und Fahrzeuge der US-Bodencrews sollen dann Anfang Juli Jagel und Hohn verlassen haben. Ruhig wird es aber nicht bleiben, da bereits weitere Manöver geplant werden.

