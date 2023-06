﻿So wohnen und essen die Soldaten bei Air Defender 2023

Kropp. Es ist ein Manöver der Superlative: Insgesamt 10 000 Menschen aus 25 Nationen beteiligen sich mit etwa 250 Flugzeugen an der Nato-Großübung Air Defender 2023. Um die ausländischen Einsatzkräfte unterzubringen, bedarf es einer logistischen Meisterleistung. Für die Personen, die an den Luftwaffenstützpunkten Hohn und Jagel in Schleswig-Holstein arbeiten, wurde auf dem Kasernengelände in Kropp ein riesiges Camp aus Zelten und Containern errichtet – für 1800 ausländische Soldatinnen und Soldaten.

Seit Januar wurde das Camp mit über 70 Großzelten und 800 Wohncontainern aufgebaut. Auch Wasserleitungen und Strom mussten verlegt werden, um eine entsprechende Infrastruktur sicherzustellen. „Wir haben Sanitärcontainer mit Duschen errichtet“, erklärt Hauptmann Olaf Keck vom Taktischen Luftwaffengeschwader 51. Mit drei Mahlzeiten im Angebot und 18 Stunden Snack-Verfügbarkeit am Tag sei zudem die kulinarische Versorgung in einer Feldküche jederzeit gegeben.

Air Defender 2023: Mobile Küche in Hohn

Während die rund 300 Einsatzkräfte am Fliegerhorst Hohn tagsüber bei den Jet-Flügen ihre Reaktionsfähigkeit und weitere militärische Fähigkeiten üben, werden sie in den Pausen über eine mobile Küche versorgt, die in der Flugzeughalle auf mehr als 450 Quadratmetern aufgebaut wurde. „Wir haben immer vegetarische Gerichte dabei“, sagt Olaf Keck. Auch für die Einsatzkräfte muslimischen Glaubens, die kein Schweinefleisch essen, sei immer kulinarisch gesorgt.

Viel Freizeit bleibt den Soldatinnen und Soldaten während der Übungen nicht – außer an den Wochenenden. Da werden unter anderem Ausflüge angeboten. „Wir fahren zum Beispiel mit dem Bus zur Kieler Woche“, sagt Keck. Auch ein Tag der Nationen mit verschiedenen sportlichen Wettkämpfen wird organisiert.

