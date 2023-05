﻿Air Defender 2023: Wann es über Schleswig-Holstein laut wird

Kiel. So eine Übung hat es noch nie gegeben. Während die russische Luftwaffe zuletzt mit kleinen Aktionen die Bereitschaft der Nato testete, wird am 12. Juni Air Defender 2023 starten – ein bislang einmaliges Manöver.

„Es ist die größte Verlegeübung in der Geschichte der Nato“, sagt Fregattenkapitän Frank Martin vom Landeskommando Schleswig-Holstein in Kiel. Insgesamt sind 220 Luftfahrzeuge eingebunden, darunter allein 100 Flugzeuge der US Air National Guard aus 50 Bundesstaaten der USA.

Die Koordination des Großmanövers liegt bei der Luftwaffe, die extra einen Arbeitskreis gebildet hat. Zwar macht die Luftwaffe selbst kaum Angaben und beantwortet auch keine Fragen zu den Übungszielen, bekannt ist aber bereits der grobe Ablauf.

Es wird auch viel über See geflogen

Los geht es am 12. Juni im Morgengrauen. In drei großen Übungsgebieten sollen alle Formen des Luftkampfs, des Transports durch die Luft und der Bekämpfung von Zielen am Boden und auf See durchgespielt werden.

Basen sind sechs Flugplätze von Volkel in den Niederlanden bis Rostock-Laage. Geflogen wird alles, von der Reaper-Drohne bis zu großen Bombern vom Typ B1. Die größten Kontingente werden aber auf den Flugplätzen Hohn und Jagel stationiert. Hier sollen über 100 Kampfjets zusammenkommen.

Das Donnern schwerer Kampfjets und der Überschallknall werden aber nicht den ganzen Tag zu hören sein. Der Luftraum über Schleswig-Holstein soll jeweils ab 16 Uhr belebt werden. „Geflogen wird überwiegend am späten Nachmittag und am Abend. Das geschieht in einem Rotationsprinzip“, so Frank Martin.

Dabei werden die Einsätze auf drei Übungebiete verteilt. Diese Lufträume sind einmal ein Bereich im Süden über Bayern und Baden-Württemberg, dann entlang der polnisch-deutschen Grenze von Rügen bis hinunter nach Sachsen sowie über Schleswig-Holstein.

Lufträume werden am Nachmittag und Abend gesperrt

Da die Luftkampfübungen möglichst unter realen Bedingungen erfolgen sollen, gibt es Sperrungen in weiten Teilen des Luftraums über Schleswig-Holstein. Das wird auch Einschränkungen für den Flugbetrieb am Hamburger Flughafen mit sich bringen. Bestimmte Anflugsektoren sind dann gesperrt. „Es wird nicht zu Flugausfällen kommen. Es kann aber schon zu Verschiebungen bei einigen Flügen kommen“, so der Sprecher des Landeskommandos. Grundsätzlich sei man bemüht, dass ein Großteil der Übungen auf die Bereiche über der Nord- und Ostsee verlegt werden.

Dabei kommt es zu Überschneidungen von Air Defender mit dem Seemanöver Baltops 2023, das am 4. Juni beginnen soll. Hier sind auch noch keine Details über Übungsgebiete und Teilnehmer bekannt.

Bürger vor Ort kaum informiert

Auch die Anwohner der Fliegerhorste Hohn und Jagel wissen derzeit noch nicht viel. „Eine offizielle Information von der Bundeswehr gab es bislang nicht“, sagt Bürgermeister Jürgen Kuhrt aus Hohn. Gehörschutz hat er sich noch nicht gekauft. „Ich wohne seit 55 Jahren hier mit dem Flughafen, da brauche ich kein Ohropax mehr“, so der Hohner. Ähnlich der Kenntnisstand in Jagel. „Da soll irgendwas kommen, das haben wir aber aus den Medien erfahren“, sagt die Mitarbeiterin der Tankstelle am Autohof.

Die Luftwaffe verweist auf die Informationen unter www.bundeswehr.de – inklusive der Möglichkeit für Beschwerden über Fluglärm. Dafür wurde extra eine Rubrik auf der Internetseite für das Manöver eingerichtet.

Aktuell bekommen die Menschen bereits einen ersten Vorgeschmack. Fast täglich sind Eurofighter oder Tornados über Schleswig-Holstein unterwegs. Gestern waren über der Nordsee sogar zwei der großen Awacs-Flugzeuge der Nato zu sehen. Sie flogen jeweils bis zum Skagerrak und kreisten dann nördlich von Helgoland.