﻿Air Defender 2023: Wuchtiger Auftakt mit vielen Starts in Hohn und Jagel

Hohn/Jagel. Über Schleswig-Holstein war am Montag es kurz nach 10 Uhr mit der Ruhe vorbei. Denn dann rollten in Hohn und Jagel die ersten Kampfjets an den Start und stiegen in kurzer Folge auf. Damit startete das Manöver Air Defender 2023 – die größte Luftwaffenübung in der Geschichte der Nato mit über 250 Maschinen und 10 000 Soldaten.

Den Anfang machte die wohl teuerste und modernste Maschine. Kurz vor 10 Uhr rollte der „Boss Bird“ des Elektronischen Kampfgeschwaders 142 der US Marine in Hohn an den Start. Die rund 29 Tonnen schwere und 125 Millionen US-Dollar teure Maschine mit der Zahl 500 auf dem Rumpf gab das Startsignal für das Air-Defender-Manöver.

Minuten später folgte der Wingman. Die beiden Maschinen des Typs EA-18 Growler gehören zum Geschwader VAQ142 „Gray Wolves“. Beheimatet sind sie an der Pazifikküste der USA. Sie sind bei Air Defender die Speerspitze. Mit ihren Systemen müssen sie das „gegnerische“ Radar und die Raketenstellungen am Boden ausschalten. Sie machen gewissermaßen den Weg frei. In Hohn sind während der Übung 32 ausländische Kampfjets. Am westlichen Ende des Platzes weht die US-Flagge über einem Gebäudekomplex.

Air Defender 2023: USA stellen das größte Kontingent

Das größte Kontingent stellen 16 schwere Kampfjets der Typen F15 „Eagle“, FA18 „Super Hornets“ sowie die beiden EA18 „Growler“ der US Navy. Eine Staffel F18 „Hornet“ der finnischen Luftwaffe und acht britische Eurofighter vom Typ „Typhoon“ sind ebenfalls in Hohn. Das erste Ziel lag im Osten zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Bornholm. Gut 90 Minuten dauerte die „Morgen-Mission“. Geflogen wird in drei Abschnitten. Der erst Block geht morgens von Hohn und Jagel in Richtung Osten. Zum Teil fliegen die Kampfflugzeuge bis Litauen und Estland.

Mittags starten dann die Maschinen von den Plätzen im Süden für die Einsätze in Richtung Schwarzes Meer. „Am Abend wird dann über der Nordsee geflogen“, so Hauptmann Olaf Keck, Sprecher der Luftwaffe in Jagel. Die Inhalte der Übungen ändern sich täglich und werden an das Übungsprogramm angepasst. Mal müssen Häfen angegriffen oder verteidigt werden, mal sollen Flugplätze für eine Evakuierung.

Die Großübung mit den ständig wechselnden Lagen und der großen Bandbreite an Flugzeugen führt auch zu Sperrungen des Luftraums. Um 13 Uhr wurde erstmals ein Korridor im Luftraum gesperrt. Bis zum Abend folgten weitere Sperrungen auch über Schleswig-Holstein.

Betroffen ist der Luftraum ab einer Höhe von 2500 Metern bis zu 15 000 Metern. Er ist dann den Kampfjets vorbehalten. Die Folge: Bereits am Nachmittag meldete der Hamburger Flughafen die ersten Verspätungen bei Ankünften und Abflügen. „Wir sehen zahlreiche Verspätungen, denn die Lufträume müssen immer mal wieder gesperrt werden. Die Situation ist ganz dynamisch, deshalb können wir nicht vorhersagen, welcher Flug genau betroffen sein wird“, so Katja Bromm, Sprecherin des Hamburger Flughafens.

Verspätungen wegen Air Defender: Hamburger Flughafen appelliert an Passagiere

Bromms Appell an die Fluggäste: „Bitte halten Sie ihren Flugstatus im Blick und wenden sich bei Bedarf an die Fluggesellschaft.“ Noch am Freitag hatte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, mit keinen größeren Einschränkungen für den zivilen Luftverkehr gerechnet. „Wir üben lediglich in den Lufträumen, in denen wir sonst auch unterwegs sind. Nur mit höherer Intensität“, so der Inspekteur der Luftwaffe.

In Hamburg soll wegen der Verspätungen auch das Nachtflugverbot aufgeweicht werden, damit die Maschinen auch nach Mitternacht landen können. Obwohl die letzten Kampfjets schon bis 20 Uhr am Boden sein werden, kommt es auch im Laufe des Abends zu Verspätungen, da die Verschiebungen vom Tag nicht aufgeholt werden können.

KN