﻿Start frei für die schweren Kampfjets der US Navy in Hohn

Kiel. Das Geräusch ließ viele Anwohner dann doch zusammenzucken. Kurz nach 9.30 Uhr starteten am Montag die ersten Kampfjets der US Navy von Hohn. Die rund 30 Tonnen schweren Maschinen haben ihre Übungsflüge begonnen. Die Crews bereiten sich auf ihren Einsatz beim Manöver Air Defender 2023 vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Mittwoch sind acht Kampfjets des Trägerkampfverbands 8 in Hohn. Die durch die Top-Gun-Filme bekannten Marineflieger haben sich in Hohn häuslich eingerichtet und ihr eigenes Personal vom Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ mitgebracht.

Der Flugplatz Hohn ist ihr „Flugzeugträger“ während des Manövers Air Defender. Ihre eigentliche Heimat kreuzt derweil vor Nordnorwegen. Die nach Hohn entsandten acht Maschinen sind nur ein kleiner Teil der neun Staffeln der „Ford“.

Eigenes US-Personal nach Hohn eingeflogen

Die Parkpositionen der ehemaligen Transportflugzeuge vom Typ Transall sind jetzt die Basis der acht US-Jets. Gerät und Wartungspersonal sind ebenfalls vom US-Flugzeugträger nach Hohn eingeflogen worden. Es handelt sich bei der Abordnung für „Air Defender 2023“ um sechs F18 „Super Hornet“ und zwei E18G „Growler“ der Trägerverbandes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den nächsten Tagen werden auch noch F18 „Hornet“ der finnischen Luftwaffe in Hohn erwartet. Finnland fliegt ebenfalls dieses bewährte und weltweit verbreitete Kampfflugzeug der US-Firma Boeing. Über 2000 Maschinen der Typen „Hornet“ und „Super Hornet“ wurden bislang gebaut.

Elektronik-Flieger starteten als Erste

Den Auftakt der Manövervorbereitungen für „Air Defender 2023“ bildete am Montag eine erste Mission für die beiden „Growler“ von den „Gray Wolves“. Sie gehören zum Electronic Attack Squadron 142 für die elektronische Kampfführung. Die „Growler“ sind die modernste Weiterentwicklung der „Super Hornet“. Mit ihrer Technik können sie Radarstellungen erfassen, stören und auch zerstören. Sie tragen bis zu acht Tonnen an Bewaffnung unter den Tragflächen.

Erste Mission der Kampfjets führte über Kiel und die Ostsee

Ihnen folgten dann 15 Minuten später zwei „Super Hornet“-Kampfjets der Staffeln „Tomcatters“ und „Ragin Bulls“. Die erste Mission für die vier Jets dauerte fast 90 Minuten und ging zur Ostsee. Über Kiel und am Kanal entlang kehrten sie zurück nach Hohn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast zeitgleich waren in Jagel auch Tornado-Kampfjets für einen Übungsflug zur Ostsee aufgebrochen. Das Dröhnen der Jets war weithin hörbar. Auch über Kiel zogen kurz vor 11 Uhr die Jets ihre Bahnen.

Gegen 11.30 Uhr waren alle vier Marine-Jets wieder in Hohn. Bei der Rückkehr zeigten die Maschinen jeweils in Zweierformation einen Anflug und eine Platzrunde.

Nach der Landung wurden sie vom Bodenpersonal auf die Parkpositionen geleitet. Die Crews checkten die Maschinen und gingen dann in die Mittagspause. Der Flugbetrieb der Marineflieger in Hohn soll in den kommenden Tagen weitergehen.

Ab Mitte der Woche sollen auch die acht dort ebenfalls gelandeten F15 „Eagle“ der Air National Guard der US Air Force mit ihrem Übungsbetrieb beginnen. Ab Mitte der Woche wird der Flugbetrieb in ganz Schleswig-Holstein wahrnehmbar sein.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt sind in Hohn und dem benachbarten Jagel dann über 100 Kampfjets verschiedener Typen stationiert. Sogar aus der Türkei werden noch F16-Jets erwartet.

Die ersten F15-Jets der Air National Guard der US Air Force waren am Sonnabend nach dem Transatlantikflug gelandet und werden jetzt auf den Einsatz vorbereitet. In Jagel waren die kleineren F16 eingetroffen.

Versorgung über eine Luftbrücke mit „Hercules“

Für die Versorgung der in Hohn stationierten 16 US-Jets ist eine Luftbrücke eingerichtet worden. Mehrmals täglich landen deshalb schwere Transportflugzeuge des Typs C130 „Hercules“ der Air National Guard.

Diese Transport-Flugzeuge aus Kentucky oder Texas waren auch am Wochenende durchgängig im Einsatz. Sie bringen Ausrüstung und Nachschub für die anstehenden Missionen.

KN