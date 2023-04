Air Defender - viel los am Himmel über Schleswig-Holstein

Ein Nato-Manöver der Superlative kündigt sich in Schleswig-Holstein an. Nach dem Angriff auf zwei Obdachlose meldet die Polizei Festnahmen. Holstein Kiel droht plötzlich ein Abstiegskampf. Mehr zu diesen Themen in der „Post aus dem Newsroom“.

Flugzeuge der US Air Force und der US National Air Guard bei einer Übung im Dezember in Alaska: Im Juni kommt so ein gemischter Verband beim Manöver „Air Defender 2023“ über den Atlantik nach Schleswig-Holstein.

die Planungen der Nato für eines der größten Manöver seit Bestehen des Bündnisses laufen auf Hochtouren - und mittendrin Schleswig-Holstein. Am Himmel über dem Norden wird es im Juni mächtig laut werden. Die Luftwaffe rechnet mit 10 000 Übungsteilnehmern und mehr als 200 Fluggeräten wie Jets, Hubschrauber und Drohnen. Mein Kollege Frank Behling hat die Einzelheiten zusammengefasst.

Ermittlungserfolg für die Kieler Polizei: Nachdem am Wochenende zwei Obdachlose in einem Hinterhof der Brunswiker Straße angegriffen worden waren, haben die Beamten nun zwei Tatverdächtige festgenommen. Laut Polizei gehören die Männer offenbar der Obdachlosenszene an. Die Gründe für die Attacke sind demnach noch unklar. Spekulationen darüber, dass es sich möglicherweise um einen gezielten Angriff auf Obdachlose gehandelt haben könnte, haben sich somit aber nicht bewahrheitet.

Noch gibt es keinen Grund zur Panik. Aber bemerkenswert ist es schon, dass Holstein Kiel und Abstiegskampf plötzlich in einem Atemzug genannt werden. Klar ist: Noch länger sollte die bisherige Serie von Misserfolgen nicht mehr werden. Irgendwann muss auch mal wieder ein Sieg her. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag in Rostock.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages





Spargelbauer Andy Reimers zeigt ersten geernteten Spargel der Saison in Schleswig-Holstein. © Quelle: Markus Scholz/dpa

Nun hat er sich trotz der kühlen Witterung in den vergangenen Wochen doch noch herausgewagt: Rechtzeitig vor Ostern können die Menschen in Schleswig-Holstein wieder regionalen Spargel kaufen. Mit dem Spargelanstich der Landwirtschaftskammer und des Arbeitskreises Spargel in Padenstedt bei Neumünster hat die Saison offiziell begonnen.





Meine Lieblingsgeschichte

