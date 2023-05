﻿Aktuelle Stunde zur A 23: Jede Menge Kritik an Habeck und den Grünen

Kiel. Schleswig-Holsteins Landesregierung setzt sich trotz eines Vetos von Bundesverkehrsminister Robert Habeck (Grüne) weiter für den sechsspurigen Ausbau der A23 zwischen Hamburg-Eidelstedt und Tornesch ein. Man habe im Verkehrsausschuss des Bundesrats mehrere Änderungsanträge eingereicht, sagte Landesverkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Mittwoch: Der Bund müsse seine jüngste Entscheidung, wonach ausgerechnet dieses Verkehrsprojekt nicht zu den beschleunigten Ausbauprojekten zählen soll, dringend korrigieren. Wenige Tage vor den Kommunalwahlen hatte der Kieler Landtag auf Antrag der FDP eine Aktuelle Stunde zum Thema abgehalten.

„Für die Menschen vor Ort, für die Pendlerinnen und Pendler, für die Anrainer und für die gesamte Westküste brauchen wir den Ausbau – und zwar möglichst schnell“, sagte Madsen. „80 000 Autos und 8000 Lkw sind dort jeden Tag unterwegs: 88 000 Fahrzeuge, die regelmäßig im Stau stehen.“ Die prognostizierte Verkehrsbelastung betrage bis zum Jahr 2030 etwa 96 000 Fahrzeuge, und die A 23 gehöre deutschlandweit zu den Trassen mit der häufigsten Staugefahr. „Sie sehen: Der Bedarf ist vorhanden, es geht um Stauvermeidung, die Optimierung von Verkehrsflüssen und auch um Verkehrssicherheit.“

Petersdotter zur A23: Vom Ausbau nicht überzeugt

Lasse Petersdotter hatte einen schweren Stand. Seine 14-köpfige Grünen-Fraktion machte keinen Hehl daraus, von der Notwendigkeit eines Ausbaus nicht überzeugt zu sein – als einzige im Landtag. „Durch den Ausbau wird ein möglicher Engpass kurz etwas breiter und endet wieder in einem Engpass, weil Hamburg den Verkehr gar nicht aufnehmen könnte“, sagte Petersdotter. „Letztlich landet man also nur schneller im Stau.“

Genervt sei man über Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der das Projekt noch vor ein paar Monaten für nicht wichtig genug befunden habe, um es auf eine Liste mit 144 zu beschleunigenden Projekten einzutragen. Nach zähen Verhandlungen im Ampel-Koalitionsausschuss Ende März habe Wissing kalte Füße bekommen und die Kieler Landesregierung schriftlich um nachträgliche Zustimmung gebeten. Die Grünen hätten genervt zugestimmt, „denn der Koalitionsvertrag sieht vor, dass wir wollen, dass der Bundesverkehrswegeplan umgesetzt wird und dass Infrastrukturprojekte beschleunigt werden“. Erst dann aber habe Wissing in Berlin mit den Kolleginnen und Kollegen der Bundesregierung gesprochen. „Und, oh Wunder: In der Sache wurde keine Nachverhandlung zugelassen.“

Christopher Vogt (FDP): „Günther wurde bloßgestellt“

Die FDP bezichtigte nicht nur Habeck einer „bizarren Blockadehaltung“. Dass der Minister seine Entscheidung gefällt habe, ohne zuvor mit den Parteifreunden im Norden zu sprechen, könnten die Grünen ihrer Großmutter erzählen. Aus Sicht von Fraktionschef Christopher Vogt wurde der Ministerpräsident bloßgestellt. Daniel Günther (CDU) solle also dringend mit Habeck ein ernstes Wort sprechen. Günther hatte sich 2022 für ein Bündnis mit den Grünen entschieden, die FDP war aus der Regierung geflogen. Vogt: „Schleswig-Holstein darf nicht weiter darunter leiden, dass der Ministerpräsident in Berlin wegen seiner taktischen Koalitionsentscheidung derart gehemmt auftreten muss.“

Günther weilte am Mittwoch auf dem Flüchtlingsgipfel in Berlin. Für die CDU gebe es am überragenden öffentlichen Interesse am A 23-Ausbau keinen Zweifel, versicherte Fraktionschef Tobias Koch. Interessant sei das Verhalten der SPD: Weder habe sich Ralf Stegner geäußert, immerhin Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Pinneberg, noch Bundeskanzler Olaf Scholz.

Der Pinneberger SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Hölck sprach seinerseits von einer „Blamage für die Landesregierung“. Günther pflege doch mit Habeck eine persönliche Freundschaft, zumindest habe man schon gesehen, wie die beiden zusammen Ponys streichelten. Der Anlass für die A 23-Debatte sei für potenzielle Investoren wie den Batteriezellenhersteller Northvolt in Heide ein fatales Signal. „Wir können uns die grüne Verunsicherung nicht leisten.“