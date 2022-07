KN-Wettbewerb mit Gewinnspiel: Welche Strohfigur ist die schönste in der Probstei?

Die Aktion ist in Deutschland einmalig: Hunderte strömen in den Kreis Plön, um die Probsteier Korntage 2022 zu besuchen. Was so einzigartig an diesem Fest ist? Vor allem die riesigen Strohfiguren, die in 19 Orten zu sehen sind. In einem Wettbewerb suchen wir die schönste Figur.