﻿Verkehrsexperten schlagen Alarm: Kinder können nicht mehr Fahrrad fahren

Freude bei den 28 Schülerinnen und Schülern der Klasse 4 a an der Grundschule Schellhorn: Alle haben die Prüfung bestanden und ihre Fahrradführerscheine in der Tasche. Wenn das doch immer so wäre. Verkehrsexperten beklagen: Unsere Kinder können nicht mehr Fahrrad fahren! Woran das liegt.

Kiel/Schellhorn. Verkehrsexperten schlagen Alarm: Viele Kinder können nicht mehr richtig Fahrrad fahren. Sie weisen in Theorie und Praxis massive Schwächen auf. Das hat Gründe.

„Motorische Fähigkeiten fehlen“, weiß Elisabeth Pier, die Geschäftsführerin der Landesverkehrswacht Schleswig-Holstein in Kiel. „Manche können ihr Fahrrad nicht mal vernünftig schieben.“ Hand raushalten, Kurven fahren, langsam fahren, anhalten – das stelle auffällig viele Kinder vor große Probleme.

Kinder klettern, turnen und laufen weniger als früher

Pier ahnt, woran das liegt. Sie nennt gleich mehrere Beobachtungen. Kinder büßten motorische Fähigkeiten ein, weil sie mehr Zeit an Fernsehgeräten, Computern, Tablets und Smartphones verbringen und weniger draußen oder in Sportvereinen. Während des Lockdowns mit Schulschließungen in der Corona-Pandemie sei die Fahrradausbildung in den vierten Klassen inklusive Führerscheinprüfung vielfach ausgefallen. Immer mehr Kinder würden von ihren Eltern im Auto von A nach B gefahren, auch auf kürzeren Strecken.

Alle 28 Viertklässler in Schellhorn bestehen die Fahrradprüfung

Das ist Wasser auf die Mühlen von Sven Petersen. Der Polizeihauptkommissar nimmt vor Ostern zum letzten Mal Fahrradprüfungen bei Viertklässlern in Schellhorn bei Preetz (Kreis Plön) ab. Der 54-Jährige widmet sich künftig der Unfallforschung und -statistik: Petersen übernimmt die Leitung des Sachgebiets Verkehr in der Polizeidirektion Kiel.

Diesen Tag aber verbringt der leidenschaftliche Verkehrspolizist noch einmal mit 28 Schülerinnen und Schülern der Klasse 4 a an der Grundschule Schellhorn-Trent. Die Neun- und Zehnjährigen haben im Sachunterricht von Klassenlehrerin Jennifer Bilz Verkehrsregeln gelernt und die Theorieprüfung schon bestanden. An vier Tagen haben sie ihre Fahrräder zur Schule mitgebracht und auf dem Schulgelände die Fahrmotorik geschult. Jetzt geht es auf die Straße.

Mütter haben an neuralgischen Punkten des etwa 15-minütigen Rundkurses Posten bezogen und wachen über das verkehrssichere Fahrradverhalten der Kinder. Alle 28 bestehen die praktische Prüfung und bekommen den Fahrradführerschein der Verkehrswacht mit Datum, Stempel und Unterschrift. Sie sind glücklich, Polizeihauptkommissar Petersen ist es auch.

Verkehrswacht bietet Grundschulen Frühradfahren an

Glücklich ist Petersen auch über das, was er im Fahrradabstellraum der kleinen Grundschule vorfindet. Dort stehen etwa 20 Fahrräder der Größe 20 und 24 Zoll für Erst- und Zweitklässler. Das Projekt heißt Frühradfahren.

„Dabei lernen Kinder schon in der ersten und zweiten Klasse drinnen das Fahrrad als Gerät kennen“, berichtet Verkehrswächterin Pier. Die Reifen haben weiße und hellgraue Mäntel, damit sie keine hässlichen Spuren auf dem Linoleumboden der Turnhalle hinterlassen.

Die Verkehrswacht hat das erfolgreiche Projekt Frühradfahren gemeinsam mit der Unfallkasse etabliert, um gefährlichen Unfertigkeiten vorzubeugen. Mehr als 200 Grundschulen in ganz Schleswig-Holstein haben bereits am Frühradfahren teilgenommen. Mehr als 20 stehen auf der Warteliste für einen Klassensatz Fahrräder von der Unfallkasse.

Eltern haben immer weniger Zeit für ihre Kinder

Verkehrspolizist Petersen erkennt genau, ob „seine“ Viertklässler zuvor schon beim Frühradfahren mitgemacht haben. „Sie sind vorbereitet“, weiß er. Er weiß aber auch, dass Lehrkräfte immer weniger Zeit für derlei Sonderprojekte haben. Er berichtet das ohne Vorwurf.

Seine Beobachtung: Eltern laden immer mehr Erziehungsaufgaben bei den Lehrkräften in der Schule ab. Die könnten das gar nicht alles leisten. Aber das ist letztlich auch kein Vorwurf an die Eltern. Es gebe immer mehr Alleinerziehende oder doppelt arbeitende Eltern, weiß Petersen. Sie hätten schlicht weniger Zeit für die Kinder.

Gleichwohl appelliert der Verkehrsexperte dringend an alle Eltern, ihren Kindern beizeiten wenigstens Schwimmen und Fahrradfahren beizubringen. „Das ist das Wichtigste“, sagt er.