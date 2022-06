Alle Mängel beseitigt: Kreuzfahrer „Ocean Majesty“ fährt wieder

Das Kreuzfahrtschiff „Ocean Majesty“ darf wieder fahren. Besatzung und Reederei haben alle festgestellten Mängel beseitigt. Die Behörden gaben dem Passagierschiff am Wochenende die Erlaubnis zur Rückkehr in den Betrieb.

Kreuzfahrtschiff „Ocean Majesty“ in Kiel. Nachdem alle Mängel beseitigt wurden, durfte das Schiff am Dienstag wieder mit Passagieren zur nächsten Kreuzfahrt auslaufen.

Kiel.Dieses Erlebnis werden die Passagiere der „Ocean Majesty“ so schnell nicht vergessen. Die Seereise von Kiel zu den Schönheiten Schwedens endete am vergangenen Dienstag in Karlskrona. Die schwedische Seesicherheitsbehörde legte das Schiff kurzerhand still. 19 Mängel wurden gefunden, von denen allein sieben ausreichten, um die Weiterfahrt zu untersagen, wie aus dem Bericht der schwedischen Behörde hervorgeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstag startete die „Ocean Majesty“ zur nächsten Kreuzfahrt

Die Reederei hat aber alle Hebel in Bewegung gesetzt und das Schiff wieder flott bekommen. Am Sonntag kam die „Ocean Majesty“ vorzeitig nach Kiel und wurde hier auf den Neustart vorbereitet. Am Dienstag startete das Schiff dann vom Norwegenkai in Richtung Polen zur nächsten Kreuzfahrt.

Die meisten relevanten Mängel betrafen die Sicherheitseinrichtungen wie Rettungsmittel, Feuerschutztüren sowie die Ausrüstung der Besatzung für die Brandbekämpfung. Weniger schwer waren die Mängel bei den Zertifikaten der Besatzung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ocean Majesty“: Eines der ältesten Schiffe im Seereisemarkt

Die „Ocean Majesty“ gehört mit 57 Dienstjahren zu den ältesten Schiffen im Seereisemarkt. Das 1956 in Spanien als Fähre gebaute Schiff ist heute eines der klassischen Schiffe mit einer familiären Größe. Besonders in Deutschland hat die „Ocean Majesty“ viele Fans.

Das von der Stuttgarter Firma Hansa Touristik vermarktete Schiff gehört zur Flotte der griechischen Reederei Majestic Marine. Beheimatet ist das Schiff in Portugal.