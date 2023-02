Hochwasser in Lübeck Hochwasser in Lübeck

Premiere für Cell Broadcast in Deutschland: Warnmeldung ging an Lübecker

Weil in Lübeck Hochwasser drohte, wurde am Sonnabend eine Warnmeldung des Katastrophen-Warnsystems Cell Broadcast herausgegeben. Die Alarmierung per Smartphone war die erste Warnnachricht dieser Art in Deutschland.