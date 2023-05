﻿Als gäbe es kein Morgen: Geht’s bei Klassenreisen bitte ohne Flugzeug?

Kiel. Das ging aber schnell. Eben noch standen Tausende von Kindern und Jugendlichen mitten während der Schulzeit in unseren Innenstädten: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“ Der CO2-Ausstoß sei einfach zu groß, klagten sie, ein fundamentales Umdenken der gesamten Gesellschaft sei nötig, und dann war auch noch ein neues Wort geboren: Flugscham. In breiten Kreisen der gesellschaftlichen Mitte gehörte es sich plötzlich nicht mehr, übers Wochenende nach Mallorca, zum Christmas-Shopping nach New York oder mit dem Billigflieger zum Oktoberfest nach München zu düsen. Umso stärker reibt man sich jetzt die Augen: An immer mehr Schulen des Landes sind Klassenfahrten ins Ausland wieder selbstverständlich geworden. Aus Zeitgründen natürlich mit dem Flugzeug, als gäbe es kein Morgen. Echt jetzt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verständliches Nachholbedürfnis nach Leben, Liebe, Freiheit

Natürlich haben Jugendliche ein riesiges Nachholbedürfnis nach Leben, Liebe, Freiheit. Wer wollte ihnen das nach den quälenden Corona-Jahren voller Zwangsisolation verdenken? Und natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob man auf Netflix mit „Emily in Paris“ weilt oder live und in Farbe mit Gleichaltrigen auf dem Montmartre unvergesslich schöne Erlebnisse sammelt. Nur: Alles ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Studienreisen nach Frankreich, für Französisch-Klassen eine Selbstverständlichkeit, lassen sich auch mit dem Bus oder dem Zug organisieren – für vergleichsweise kleines Geld. Der Trip nach Rom für Latein-Klassen wird da schon aus Zeitgründen schwieriger. So eine Reise aus dem Norden über die Alpen dauert.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn an den Schulen jetzt eine Debatte über den Sinn teurer Klassenfahrten ins Ausland losgetreten wird, ist das mehr als angemessen. Es ist gut, dass immer mehr Eltern, aber auch Kinder und Jugendliche die neue Lust zur Flugreise seltsam finden. Denn noch gibt es ein Morgen.