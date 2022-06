﻿Altenpflege: Senioren in SH müssen Hunderte Euro monatlich mehr zahlen

Die Tariftreuepflicht in der Altenpflege schlägt ab September bei Senioren ins Kontor. Beispielrechnungen der Barmer Schleswig-Holstein zufolge kommen auf betreute Senioren mehrere Hundert Euro im Monat zusätzlich für die Eigenanteile zu.

Kiel. Die sich ohnehin seit Jahren immer weiter nach oben drehende Kostenspirale in der Altenpflege erfährt ab September noch einmal einen zusätzlichen Schub. Mit der gesetzlich vorgeschriebenen Tariftreuepflicht in der Branche steigen die Eigenanteile derjenigen erheblich, die in Altenheimen oder von Pflegediensten betreut werden. Das betrifft fast 40.000 Menschen in Schleswig-Holstein.

Die Barmer-Ersatzkasse warnt vor „teils horrenden Steigerungen“. Deren Pflegesatzverhandler Daniel Dietrich schätzt, dass allein von den fast 2200 vollstationären Plätzen in Kiel knapp die Hälfte mit höheren Beträgen rechnen muss. „Rund 1000 werden davon betroffen sein“, sagt er. Was zu erwarten ist, nennt Dietrich in Modellrechnungen für einen Menschen mit Pflegegrad 3.