Altes Reetdachhaus in Glinde brennt nieder

Glinde (dpa/lno). Ein historisches Fachwerkhaus in Glinde (Kreis Stormarn) ist aus noch unbekannter Ursache vollständig abgebrannt. In dem leerstehenden Gebäude mit Reetdach war am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Verletzte gab es demnach nicht. Das Haus sei zuvor bereits in einem verfallenen Zustand gewesen. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

