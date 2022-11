Auf dem Grund von Nord- und Ostsee liegen noch immer große Mengen von Weltkriegsmunition. Der Haushaltsausschuss des Bundestages erhöht nun die Mittel für ein künftiges Hightech-Pilotprojekt zur Beseitigung. Die Union spricht von einem ambitionslosen Zeitplan.

Berlin. Eine wichtige Weichenstellung zur Beseitigung von Kriegsmunition in Nord- und Ostsee ist jetzt vorgenommen worden. In der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages gab es am Donnerstag grünes Licht für ein Sofortprogramm, das bis zum Jahr 2026 mit Geldern in Höhe von 102 Millionen Euro ausgestattet wird. Damit werde die „volle Kostendeckung“ für die dringend erforderliche Bergungsplattform garantiert, zeigte sich die Haushälterin Bettina Hagedorn (SPD) zufrieden.