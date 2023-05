Am Himmelfahrtstag: Viele Unfälle unter Alkoholeinfluss

Steinburg

Lauftraining anderer Art: Fußballmannschaft verfolgt Dieb

Eine ganze Fußballmannschaft hat in Hohenlockstedt im Kreis Steinburg einen mutmaßlichen Dieb verfolgt und gestellt. Der Trainer hatte in der Umkleidekabine einen fremden Mann entdeckt, der sich in der Umkleidekabine an einer Sporttasche zu schaffen machte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.