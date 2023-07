﻿ Frachter brennt vor Ameland: Schiff in der Nordsee vor neuem Problem

Kostenfrei bis 17:30 Uhr lesen

Landgericht Kiel

Der Messerangriff in einer Obdachlosenunterkunft in der Nähe des Hauptbahnhofs in Kiel endet mit einem Freispruch: Das Kieler Landgericht ordnete die Unterbringung des Angeklagten in einer Psychiatrie an. Er hatte einen anderen Obdachlosen Ende 2022 mit mehreren Messerstichen schwer verletzt.