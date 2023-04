﻿Aminata Touré beim Boxen: Hallenvermieter wird rechtem Spektrum zugerechnet

Kiel. Es hatte ein Termin werden sollen, bei dem sich die Scheinwerfer nicht nur auf Schleswig-Holsteins Sozialministerin, sondern auch auf Kinder und Jugendliche aus problematischen Verhältnissen richten – und auf die integrative Kraft des Sports. Stattdessen steht Aminata Touré (Grüne) nach ihrem Besuch eines Boxclubs auf dem Kieler Ostufer bundesweit massiv in der Kritik. Von mangelnder Distanz zu Neonazis ist die Rede und davon, dass ihr Ministerium Hintergründe nicht ausreichend geprüft habe. Wie konnte das passieren?

Touré hatte im Rahmen ihrer Tour „Schleswig-Holstein. Sozial. Stark“ am 17. März im Verein Unlimited Boxing selbst die Boxhandschuhe angezogen und mit Kindern und Jugendlichen trainiert. Wie das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ nun allerdings enthüllt, ist Vermieter der kleinen Ellerbeker Halle der Kieler Boxpromoter Rene H.: Dieser hatte 2019 bundesweit für einen Eklat gesorgt, als er während einer TV-Übertragung mit einem T-Shirt mit dem Nazi-Slogan „Kraft durch Freude“ auftrat. Laut einer Sprecherin des Kieler Innenministeriums gibt es derzeit zwar keine besonderen Hinweise darauf, dass er in der rechten Szene aktiv sei. „Aber Rene H. ist für die Sicherheitsbehörden kein Unbekannter.“

Sozialministerium Kiel: „Organisatoren haben sich von rechtem Gedankengut distanziert“

Auf der Facebookseite des „Germany Boxclubs Kiel e.V.“ wirbt H. für „Unlimited Boxing“, postet auch ein Foto mit der boxenden Ministerin Touré in seinen Räumen und gibt neben seiner Mailadresse als Kontakt auch seine Telefonnummer an. Von dieser geschäftlichen Verbindung habe man vor dem Besuch nichts gewusst, sagt Ministeriumssprecher Patrick Tiede – wohl aber, dass an derselben Adresse in Ellerbek zuvor der Boxverein „Germany Boxclub Kiel“ gemeldet war. „Die Organisatoren von Unlimited Boxing haben im Vorfeld des Termins gegenüber dem Ministerium glaubhaft versichert, dass von ihrer Seite keine inhaltliche Verbindung zu Germany Boxclub Kiel existiert“, sagt Tiede. „Zugleich haben sie sich gegenüber dem Sozialministerium klar von jedem rechten Gedankengut distanziert.“

Mitglieder des Vereins hatten Touré demnach beim Forum für Migrantinnen und Migranten in Kiel angesprochen, sie zu einem Besuch vor Ort eingeladen und bedauert, dass Politiker sonst um den Kampfsport einen großen Bogen machten. Im Vorfeld sei eine Teilnehmerliste erstellt worden, und auf dieser Liste sei keine Person namens Rene H. vermerkt worden, beim Ortstermin selbst auch keine Person namens Rene H. anwesend gewesen. Der Hallenvermieter sei zumindest vonseiten des Sozialministeriums „in keinerlei Hinsicht“ in die Planungen eingebunden worden.

Aminata Touré: „Ich werde an Orte gehen, wo das Leben spielt“

Touré selbst betont, dass sie im Rahmen ihrer Tour an Orte gehe, „an denen Menschen zusammenkommen, die vor großen Herausforderungen stehen und selten mit Politik zu tun haben“. Ihr sei es wichtig, sich einen Eindruck vor Ort zu verschaffen. Was die Ministerin zur massiven Kritik am Ortstermin in Ellerbek sagt? „Ich werde weiterhin an Orte gehen, wo das Leben spielt. Das ist mein Selbstverständnis als Sozialministerin.“

Die Koalition spielt das Thema herunter. Touré vorzuwerfen, Rechtsradikalen eine Bühne zu geben, sei vollkommen absurd. „Politikerinnen und Politiker sollten nahbar sein und auch an Orte gehen, die bislang unter dem Radar waren, ohne vorher eine totale Hintergrundrecherche zu betreiben“, sagt Grünen-Landeschefin Anke Erdmann. „Es ist in diesem Fall auch keine Alternative, nicht hinzugehen. Da wird gute Integrationsarbeit gemacht für Kinder und Jugendliche, die ansonsten keinen Sport machen würden.“ Auch die migrationspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Seyran Papo, bewertet Tourés Einsatz für Kinder und Jugendliche positiv. Allerdings: „Wie sich nun zeigt, wäre bei diesem Termin im Vorwege eine kritischere Überprüfung sinnvoll gewesen.“

Scharfe Kritik von SPD, FDP und SSW

Die Kritik der Opposition fällt umso schärfer aus. „Frau Touré betreibt ja eine ziemlich offensive PR-Arbeit“, schimpft SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller. „Umso problematischer, wenn ausgerechnet Rechtsextreme von so einer Nachlässigkeit profitieren.“ FDP-Landeschef Oliver Kumbartzky bezeichnet es als „erstaunlich, dass einer Ministerin mit einem aufgepumpten PR-Apparat und einer erheblichen Reichweite in den sozialen Medien so ein Fehler unterläuft“. Nach Touré hatte auch die Kieler FDP Unlimited Boxing besucht. SSW-Fraktionschef Lars Harms wundert sich darüber. „Dass der Club zumindest in früheren Jahren eine gewisse Nähe zu rechtsradikalen und auch einschlägigen Rockerkreisen pflegte, ist lange bekannt.“

Bei Unlimited Boxing selbst distanziert man sich von Rechtsradikalismus. „Wir treten entschieden gegen jegliche Form von Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein“, heißt es auf Instagram. „Wir haben keinerlei Verbindung zu rechtsradikalen Gruppierungen oder Personen. Sollten weiterhin falsche Behauptungen über uns verbreitet werden, behalten wir uns rechtliche Schritte wegen Verleumdung und Rufmord vor.“