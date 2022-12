﻿Aminata Touré: „Diskriminierung ärgert mich unfassbar stark“

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré will im Frühjahr 2023 in ihrem Haus eine Stabstelle für Antidiskriminierung einrichten. Es gehe um Menschen mit Behinderung, mit Migrationsgeschichte und um queere Menschen, sagte sie im Gespräch mit den Kieler Nachrichten.

Kiel. Smalltalk liegt ihr nicht. Im Gespräch kommt Schleswig-Holsteins grüne Sozialministerin Aminata Touré lieber gleich zur Sache und spricht darüber, wie sie Armut bekämpfen will, warum sie bei der Aufnahme von Flüchtlingen optimistisch ist und wie Menschen mit Migrationsgeschichte benachteiligt werden, wenn sie sich um eine Wohnung bewerben. Das könne so nicht bleiben.

Frau Ministerin, Sie sind ein halbes Jahr im Amt. Was haben Sie sich anders vorgestellt?

Aminata Touré: Wahrscheinlich alles. Es ist etwas völlig anderes als das Abgeordnetendasein. Ich hatte schon zuvor lange Tage und dachte, mehr als 24 Stunden hat ein Tag ohnehin nicht. Aber ich hatte die Intensität der Stunden nicht bedacht, den Druck, die Erwartungshaltung. Als Ministerin steht man immer im Fokus, egal bei welchem Termin.

Was ist nach Ihrem Interview in der „Vogue“ alles passiert?

Es gab super viele, tolle Reaktionen. Darüber habe ich mich echt gefreut, weil man ja vorher nicht wusste, ob es die Leute gut finden oder doof.

Wie war die Reaktion aus der Politik?

Da kam fast gar nichts.

Hat Sie das überrascht?

Nein, das hatte ich geahnt. Ein, zwei Kolleginnen haben schon etwas gesagt.

Wie muss man dieses fehlende Echo deuten? Wir würden das gern einordnen.

Ich auch. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht lesen die nur politische Magazine.

Welchen Unterschied macht es, dass das Sozialministerium nicht mehr von der FDP, sondern von den Grünen geführt wird?

Wir setzen andere Schwerpunkte. Mir persönlich war es extrem wichtig, dass das Sozialpolitische stärker in den Mittelpunkt gerät. Gesundheit und Soziales sollten nicht mehr in Konkurrenz zueinander stehen, und deshalb war es richtig, das Gesundheitsressort aus dem Ministerium herauszulösen.

An welchen Stellen sehen Sie in Schleswig-Holstein soziale Unwuchten?

Kinderarmut ist ein Riesenthema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Biografien verfestigen sich im Laufe des Lebens. Ich kenne die Situation, als Kind und als Jugendliche in Armut aufzuwachsen. Wenn es ein Thema gibt, dann ist es die Angst davor, dass andere davon erfahren. Schleswig-Holstein muss zunächst der Kindergrundsicherung im Bund zustimmen, weil dort eine große Reform stattfinden soll. Viele rufen finanzielle Förderungen bisher nicht ab, weil die Anfrage mit Scham behaftet ist.

Der Grünen-Landeschef Gazi Freitag sagte kürzlich, dass er selbst in Armut aufgewachsen sei, aber sich nicht arm fühlte. Seine Mutter hatte einfach nur kein Geld. Inwiefern ist da ein Unterschied zu machen?

Das kann ich so gut nachvollziehen. Der Begriff Armut stigmatisiert. Man verbindet damit einen Bildungsnachteil und eine Unfähigkeit zu ganz vielen Dingen. Die meisten Menschen, die über Armut sprechen, tun das in einem Moment, in dem sie aus der Armut herausgetreten sind. Die wenigsten sprechen darüber, wenn sie gerade arm sind. Sie verstecken das lieber.

Was planen Sie also im Land?

Wir haben gerade kurzfristige Maßnahmen beschlossen, um sozial benachteiligte Familien in der gegenwärtigen Krise zu entlasten – einerseits die soziale Ermäßigung in der Kita und den Fonds für soziale Härten. Und wir planen eine Armutskonferenz zur Kinderarmut, weil es darum geht, den Ursachen auf den Grund zu gehen.

Wie viele Menschen in Schleswig-Holstein leben derzeit unterhalb der Armutsgrenze?

Rund 15 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein sind von Armut betroffen. Das ist auf jeden Fall zu viel.

Sie planen darüber hinaus einen Fonds für soziale Härten. Was ist damit gemeint?

Wir werden an die 15 Kreise und kreisfreien Städte insgesamt fünf Millionen Euro verteilen, und zwar am sozialen Index orientiert. Die Kommunen können das Geld an Verbände oder Einzelpersonen geben, die durch alle Raster fallen. Wer genau das Geld bekommen soll, entscheiden die Verwaltungen und politischen Vertretungen vor Ort.

Fünf Millionen Euro sind nicht gerade viel.

Wir haben aber insgesamt eine Menge an sozialpolitischen Maßnahmen. Der Ukraine-Notkredit wurde gerade auf 1,4 Milliarden Euro erhöht. Wenn wir merken, dass der Bedarf steigt, werden wir auf das Parlament zugehen und um einen Nachschlag bitten.

Themenwechsel: Hat Schleswig-Holstein in den nächsten Wochen genügend Flüchtlingsunterkünfte?

Ja, die haben wir. Wir haben in den vergangenen sechs Monaten, in denen ich die politische Verantwortung trage, zweimal die Kapazitäten für die Erstaufnahmeeinrichtungen erhöht. Ende Dezember sind wir bei 7000 Plätzen. 1500 Plätze sind derzeit unbesetzt. Auch aus den Kommunen wissen wir, dass Kapazitäten frei sind. Die Landräte und Oberbürgermeisterinnen berichten mir, dass die Situation derzeit entspannter ist. Im November sind rund 400 Menschen aus der Ukraine nach Schleswig-Holstein gekommen, im Dezember waren es bislang rund 350. Dabei waren wir ursprünglich bis März von 20 000 weiteren Flüchtlingen ausgegangen. Wir müssen uns dennoch auf jedes Szenario einstellen.

Wie viele Flüchtlinge sind in diesem Jahr nach Schleswig-Holstein gekommen?

Wir sind bei mehr als 30 000 Menschen aus der Ukraine, hinzu kommen etwa 7000 Asylsuchende. Das sind alles Menschen, die wir unterbringen müssen, wollen und auch können.

In privaten Wohnungen?

Genau das ist der politisch allerrelevanteste Punkt: Egal, wie viele Plätze wir in temporären Unterkünften schaffen, geht es am Ende doch um dauerhaften Wohnraum. Wenn einige Vermieterinnen und Vermieter keine Geflüchteten aufnehmen wollen, dann ist das ein Problem. Es gibt in Deutschland ein Diskriminierungsverbot. Wir schauen uns gerade an, wie wir Vermieterinnen und Vermieter in Form von Bürgschaften unterstützen können, um zum Beispiel das Risiko etwaiger Mietausfälle auszuschließen.

Sie sehen eine verdeckte Diskriminierung?

Ja, genau das bekommen wir zurückgemeldet. Ich finde das schade und enttäuschend. Andere Bundesländer denken über Prämien nach.

Sie auch?

Wenn man doch Wohnraum benötigt, muss darüber diskutiert werden. Wir müssen uns auch anschauen, was mit Wohnraum geschieht, der leer steht und eigentlich zur Verfügung stehen sollte. Das Thema ist hochpolitisch, auch andere Gruppen suchen händeringend nach einer bezahlbaren Unterkunft.

Die meisten Vermieter würden bestreiten, dass sie jemanden diskriminieren.

Niemand ist so dämlich, das direkt zu sagen. Aber genau das ist doch das Problem von Diskriminierung, dass sie oft nicht justiziabel ist. Viele Menschen erfahren auf dem Wohnungsmarkt Diskriminierung.

Und das ärgert Sie?

Unfassbar stark! Deshalb werde ich ab März in meinem Ministerium eine Stabstelle für Antidiskriminierung einrichten. Da geht es auch um Menschen mit Behinderung, mit Migrationsgeschichte und um queere Menschen. Ich sage Diskriminierung den Kampf an.