﻿Aminata Touré: „Vielleicht wird Boxen mein neues Hobby“

Es gibt Ortstermine, die von der Kraft der Bilder leben. Aminata Touré, Schleswig-Holsteins grüne Sozialministerin, war am Freitag zu Gast in Ellerbek auf dem Kieler Ostufer. Im Verein Unlimited Boxing geht es um Boxen, das ist klar. Doch einen Sozialarbeiter gibt es dort auch.

Mittendrin statt nur dabei: Aminata Touré, Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung in Schleswig-Holstein, besuchte ein Boxtraining für Kinder und Jugendliche im „Unlimited Boxing“ im Kieler Stadtteil Elmschenhagen.

Kiel. Die kleine Entlüftungsanlage stemmt sich tapfer gegen das viele Testosteron, muss aber nach einer halben Stunde kapitulieren. Ortstermin bei „Unlimited Boxing“, einem gemeinnützigen Verein, den es seit zwei Jahren im Kieler Stadtteil Ellerbek gibt: Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) trifft sich an diesem Freitagnachmittag mit etwa 40 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – und zieht zum ersten Mal im Leben Boxhandschuhe an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mein Bein ist leicht gezerrt“, entschuldigt sich Touré und blickt in die Runde. Die anderen lächeln freundlich. Geht ja gut los. Abdul Malik gibt jetzt die Kommandos. 16 Jahre war er Nationaltrainer der Ukraine, seit vier Monaten lebt der 64-Jährige im Kieler Exil. Tänzeln, jeweils vier Schläge auf die Fäuste des Gegners richten und diesem permanent in die Augen schauen: Touré kommt allmählich ins Schwitzen. Wenige Meter weiter geht es längst zur Sache. Bei einem solchen Training präsentiert man sich der Welt. Ein junger Mann stößt bei jedem Schlag gegen die Fäuste seines sichtlich kräftigen Gegners einen dumpfen Laut aus. Nimm das! Und das!

Aminata Touré und die Härte des Lebens

„In dem Verein trainieren vor allem junge Menschen aus Sozialräumen mit besonderen Herausforderungen“, hatte Tourés Büro in der Einladung geschrieben. „Dabei geht es neben sportlichen Skills auch um soziale Fähigkeiten.“ Man könnte es griffiger formulieren: Wer zu den beiden Brüdern Akbulat (25) und Zelim (32) Uzuev in den Verein Unlimited Boxing geht, der will lernen, wie man sich durchsetzt, wie man Angriffe angemessen pariert und welche positiven Effekte Tugenden wie Willensstärke, Disziplin und Konzentration auf das eigene Leben haben. Von der Härte des Lebens dagegen muss man ihm nicht viel erzählen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Cool, dass uns die Ministerin besucht“, freut sich der zwölfjährige Samad Sagariev aus Hassee. Touré solle sehen, „wie fleißig wir hier trainieren“. Worauf es neben Fleiß ankommt? Na, auf eine gute Technik natürlich. Aber auch auf Mut und Ausdauer. „Ohne Ausdauer kommt man nicht weit.“

Sozialarbeiter bei Unlimited Boxing in Kiel: „Zu Hause keine Vorbilder“

Touré hat die Station an diesem Freitagnachmittag ganz bewusst ausgewählt. In den nächsten Monaten tourt sie durch das ganze Land, „Schleswig-Holstein. Sozial. Stark.“ lautet ihr Motto. Bei Unlimited Boxing gehe es nicht nur um Sport. Der Ort sei eine verlässliche Anlaufstelle für Sorgen und Nöte. Sogar einen Sozialarbeiter haben sie hier. „Die meisten Jugendlichen haben zu Hause keine Vorbilder“, stellt Hoshyar Jamour (29) fest. „Da sind wir das Fundament: Wir gehen respektvoll miteinander um.“

Eines ist auch klar: Neben Stärke, Mut und direkter Konfrontation geht es an diesem Nachmittag um die Kraft von Bildern. Um deren Wirkung in den sozialen Medien weiß die 30-jährige Ministerin sehr genau. 131 000 Menschen folgen ihr auf Instagram, 79 000 auf Twitter und 17 000 auf Facebook. Dieser Termin ist selbstverständlich eine Inszenierung, er ist wohlkalkuliert, aber er ist auch ein Risiko. Diese Bilder im Boxring könnten auf ewig in den Archiven lagern. Wenn es gut läuft mit der Karriere, zeigen sie Touré als taffe, beinharte Kämpferin. Wenn es schlecht läuft, wird angesichts der Fotos über eine Grünen-Politikerin gelacht, die schwer angezählt ist und kurz vor dem K.o. steht.

Andererseits: Keine andere Person im Kabinett kann auf diesen besonderen Ort so authentisch das öffentliche Augenmerk lenken wie Touré, die Politikerin aus einer Flüchtlingsfamilie, die es mit besagter Willensstärke, Disziplin und Konzentration ganz nach oben geschafft hat. Neumünster-Faldera, wo sie aufwuchs, ist ein hartes Pflaster, und Rassismus gehört zu den Erfahrungen, von denen Touré unmittelbar erzählen kann – wenn man sie danach fragt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Boxen kann man sich nicht verstellen, schon gar nicht verstecken. „Manchmal könnten wir in der Politik unbedingt ehrlicher miteinander sein“, sagt Touré. „Vielleicht wird Boxen ja mein neues Hobby.“ Kämpfen gehöre dazu.“ Wo sie selbst das gelernt habe? „Schon mein ganzes Leben.“