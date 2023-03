﻿Nach Amoklauf in Alsterdorf: Zeugen Jehovas in Kiel tief erschüttert

Das Gebäude der Glaubensgemeinschaft Jehovas Zeugen in Kiel-Mettenhof.

Der Amoklauf in Hamburg-Alsterdorf mit acht Toten – darunter ein ungeborenes Kind – erschüttert die Zeugen Jehovas in Kiel und andernorts in Schleswig-Holstein. Da alles auf einen Einzeltäter deutet, plant die Polizei im Norden bisher keine speziellen Schutzmaßnahmen für die „Königreichsäle“.

