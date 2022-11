﻿Nach 18 Vorstrafen: Sohn soll Mutter mit Messer attackiert haben

Ungeklärte Familienkonflikte können zu lebensgefährlicher Gewalt ausarten. So verhandeln derzeit mindestens drei schleswig-holsteinische Gerichte in Rendsburg, Kiel und Itzehoe gegen erwachsene Söhne wegen Messerattacken auf ein Elternteil. Zweimal wurde die Mutter zum Ziel eines häuslichen Angriffs, einmal war der Vater das Opfer.

Rendsburg. Die Mutter könnte sich allerdings jederzeit noch auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Ihr Schweigen würde eine Verurteilung erschweren, vielleicht auch den Weg ihres Sohnes in eine bessere Zukunft. Opfer von Beziehungstaten ziehen Aussagen gegen Angehörige später häufig zurück – mit der Begründung, man habe sich ausgesöhnt.

Erneut ließ sich die 55-jährige Mutter am Montag als wichtigste Zeugin entschuldigen. Nun hofft das Schöffengericht, dass die Frau bei der Fortsetzung am 23. November berichten wird, wie die jahrelangen Streitigkeiten mit ihrem Sohn eskalierten. „Sie ist aussagewillig“, teilte die Vorsitzende gestern mit. „Nur aktuell ist sie dazu nicht in der Lage.“

Die Mutter (55) ließ sich zum zweiten Mal als Zeugin entschuldigen

Doch warum hat der 28-Jährige, bei dem es nach eigenen Angaben auf dem Wunschpfad zu einer stabileren, straf- und suchtfreien Existenz endlich „Klick“ gemacht hat, im Juni eine bereits bewilligte Therapie nicht angetreten? Der Betreuer spricht von einem „Missverständnis“. Der Begriff wird im Prozess nicht weiter hinterfragt.

Vor Gericht kann man sich den zurückhaltenden, freundlichen und auskunftsbereiten Mann kaum in so krassen Rollen vorstellen. Auch sein Betreuer, der sich seit Jahresbeginn um ihn kümmert, weiß nur Gutes zu berichten: Sein Klient, der unter Alkoholeinfluss zu unkontrollierten Gewaltausbrüchen neigt, sei bei monatlichen Treffen „gut absprachefähig“ und „therapiewillig“.

„Absprachefähig“ und „therapiewillig“: Sein Betreuer weiß nur Gutes zu berichten

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu Körperverletzungen, Beleidigungen und Bedrohungen gesellt sich in den früheren 18 Strafverfahren auch die „versuchte Zerstörung eines Polizeifahrzeugs“. Als junger Erwachsener versuchte sich der Angeklagte auch an schwerer räuberischer Erpressung. Es folgen gemeinschaftlicher Diebstahl, Raub, Trunkenheitsfahrten und die Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

18 Vorstrafen – auch wegen versuchter Zerstörung eines Polizeifahrzeugs

Wie berichtet, muss sich der alkoholabhängige Mann vor einem Rendsburger Schöffengericht auch wegen Widerstands verantworten. Immer wieder soll er Polizeibeamte, die seiner Mutter bei früheren Streitigkeiten zu Hilfe kamen, tätlich angegriffen, obszön beleidigt und beschimpft haben. Mehrfach stieß er Morddrohungen aus. Seine jüngsten Übergriffe, die der Staatsanwalt in acht Anklagen zusammengefasst hat, finden ihre Vorläufer seit 2011.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 28-jährige Angeklagte, der vor einem Jahr seine eigene Mutter in ihrer Wohnung würgte und mit einem Messer an Hals, Nacken und Armen verletzte, hat 18 Vorstrafen. Wie sich bei der Fortsetzung seines Prozesses im Rendsburger Amtsgericht zeigte, wurde er schon als Jugendlicher wiederholt straffällig – auch wegen Körperverletzung.