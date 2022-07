﻿An Bord der „Gorch Fock“: Das erlebten die KN-Leser

Kiel. Kiel ist ihr Heimathafen, vom Land aus ist sie kaum zu übersehen, und doch ist sie für viele Kieler und Schleswig-Holsteiner ein Mysterium: Die "Gorch Fock". Denn ein Besuch an Bord ist für die Bevölkerung nur zu besonderen Anlässen möglich, etwa beim Open Ship auf der Kieler Woche. Nun machte die Marine eine Ausnahme: Zehn Leserinnen und Leser der Kieler Nachrichten erhielten eine exklusive Führung über das Segelschulschiff. Das Staunen über so viel Tradition und Handwerk auf der "Gorch Fock" war groß – genauso wie die Überraschung über die engen Schlafstätten der Auszubildenden.

Vier Hängematten in einer Reihe über zwei Etagen, insgesamt 16 Betten in einem etwa 30 Quadratmeter großen Raum. „Viel Platz ist hier nicht“, sagt Johanna Heinrich und lacht. „Wir sind hier nicht auf einer Kreuzfahrt.“ Die 26-Jährige weiß, wovon sie redet. Als Oberleutnant zur See kennt sie sich auf den Meeren aus, die „Gorch Fock“ ist ihr Zuhause – auf dem Schulschiff ist sie Segeloffizier und Protokolloffizier. Am Sonnabend führt Heinrich zehn Leserinnen und Leser, die am Gewinnspiel der Kieler Nachrichten erfolgreich teilgenommen haben, über die Decks der „Gorch Fock“. Mit dabei ist auch KN-Schiffs- und Marineexperte Frank Behling, der ebenfalls für Fragen bereitsteht.

Rückkehr auf die „Gorch Fock“ 60 Jahre nach einem Ausbildungslehrgang

Und das Interesse an der umfangreich sanierten „Gorch Fock“ ist groß. Was passiert mit der Glasenuhr bei Seegang – wie wird verhindert, dass die Glocke, die zu jeder halben und vollen Stunde läutet, nicht auch schlägt, wenn das Schiff in unruhigen Gewässern fährt? Und wie wird bei solchen Bedingungen verhindert, dass unter Deck die Stühle hin- und her rutschen? (Ein spezieller Mechanismus an der Halterung der Glocke verhindert unerwünschte Schläge, Stühle werden in Ösen im Boden fixiert). Was hat sich in den vergangenen Jahren und speziell nach der Sanierung an der „Gorch Fock“ verändert?

Diese Frage interessiert vor allem Werner Czajka. Der 80-Jährige aus Altenholz hat 1962 für fünf Monate einen Lehrgang auf der „Gorch Fock“ absolviert und segelte mit dem Schulschiff nach New York. 60 Jahre später ist er zurück an Bord, von der damaligen Zeit hat er einige Fotos mitgebracht. „Es hat sich sehr viel geändert“, beobachtet Werner Czajka. „Dinge, die damals noch mit der Hand gemacht werden mussten, übernehmen jetzt Maschinen.“ Als Beispiel zeigt er eines seiner Bilder, auf dem zu sehen ist, wie die Crew nach dem Essen gemeinsam an Deck das Geschirr spült. Heute gibt es an Bord Spülmaschinen.

Im Gegensatz zu Werner Czajka sind Anna-Theresa Boos und Birgit Pfennig das erste Mal auf der "Gorch Fock". Die Freundinnen sind leidenschaftliche Seglerinnen. "Ich bin ganz begeistert von dem Schiff. Die Führung war sehr spannend. Ich bin überrascht von der Größe, aber erstaunt, wie klein die Schlafräume sind", sagt Pfennig. Anna-Theresa Boos erlebte aktuell viele "Gorch-Fock"-Premieren. Als sie 2015 von Konstanz nach Kiel gezogen ist, lag das Schulschiff für erste Reparaturen bereits in der Werft. Erstmals erlebte Boos die "Gorch Fock" in ihrem Heimathafen im Oktober 2021 nach der Millionen-Sanierung. "Ich kannte Kiel mit der "Gorch Fock" noch gar nicht." Die zweite Premiere ist nun der erste Besuch an Deck.

Auch für Christa Ströh und Hans-Peter Herbst gehört die „Gorch Fock“ in den Kieler Hafen. „Es macht uns stolz, dass so ein Schiff hier liegt.“ Es sei sehr wichtig, dass die Tradition, die auf dem Schulschiff gelehrt wird, fortgeführt werde. „Hier steckt viel handwerkliche Arbeit dahinter, die muss es weiterhin geben.“

Crew erlebt auf jeder Fahrt neue Überraschungen

Nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten bei der Führung viel Spaß. Auch Johanna Heinrich hatte eine gute Zeit. „Es wurden spannende Fragen gestellt und ich habe gespürt, dass das Interesse an der „Gorch Fock“ da ist.“ Und selbst als erfahrener Segeloffizier gibt es für die 26-Jährige immer noch etwas Neues auf ihrem Schiff zu erleben – was vor allem an der Sanierung liegt. „Die „Gorch Foch“ ist leichter geworden. Wir sammeln immer noch Erfahrungswerte, wie sich das Schiff auf hoher See verhält. Jeder Fahrt ist voller Überraschungen.“