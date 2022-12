Haschisch im Wert von mehr als 50.000 Euro sichergestellt

Die Zebras mit den roten Nasen

In der Nikolauswoche hat nicht nur Rudolf, das Rentier, eine rote Nase. Auch die Zebras vom THW Kiel sind ganz schön verschnupft, wollen aber am Donnerstagabend (18.45 Uhr) gegen Nantes nach fünf sieglosen Spielen in der Königsklasse in Folge endlich auch wieder auf europäischer Bühne jubeln. Was bleibt, sind allerdings personelle Sorgen, die THW-Cheftrainer Filip Jicha plagen.