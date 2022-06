An der Ferienvermietung in Schleswig-Holstein scheiden sich die Geister

Ferienwohnungen und Ferienhäuser an Schleswig-Holsteins Küsten werden immer beliebter – und ihre Zahl wächst. Wie viele es davon gibt, ist jedoch nicht bekannt. In den Tourismus-Hotspots regt sich Kritik.

Kiel.Ob Reetdachkate in Alleinlage, zentrales Stadthaus oder Quartier mit Meerblick: Ferienwohnungen sind in Schleswig-Holstein Wirtschaftsfaktor und Zankapfel zugleich. Einerseits wäre der Gästeansturm im Urlaubsland ohne sie nicht zu bewältigen, andererseits sorgt ausufernde Privatvermietung in vielen Orten an Nord- und Ostsee für Ärger, weil Wohnraum für Einheimische fehlt oder extrem teuer wird. Dabei ist nicht einmal bekannt, wie viele solcher Feriendomizile es überhaupt in Schleswig-Holstein gibt.

Statistisch erfasst werden nur Betriebe, die zehn oder mehr Betten bieten – was auf private Ferienwohnungen und Ferienhäuser in den allermeisten Fällen wohl nicht zutrifft. Sie kommen eher auf zwei bis sechs oder auch einmal acht Übernachtungsmöglichkeiten. So kommt es, dass der Tourismusverband Schleswig-Holstein (TVSH) in seiner jüngsten Auswertung durch die Beratungsfirma dwif für Juli 2021 auf gerade einmal rund 2100 geöffnete Unterkünfte dieser Art kommt.