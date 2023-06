Kostenfrei bis 15:00 Uhr lesen

Sonnenenergie kein Reizthema mehr

Sinneswandel in Sören: Neuer Bürgermeister unterstützt Pläne für Solarpark an der A 215

Der kleine Ort Sören feierte am Wochenende mit vielfältigem Programm seinen 700. Geburtstag und bekam dazu gar adeligen Besuch. Nun aber geht der Blick in die Zukunft: Am Montag wurde in der Gemeindevertretung ein Generationswechsel vollzogen, Walter Stindt zum neuen Bürgermeister gewählt. Beim Reizthema Solarpark gibt es einen Sinneswandel.