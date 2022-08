Julian, Thaddäus, Jugendleiter Rolf und Maurice (von links) angeln am Einfelder See. Die drei Jugendlichen fischen schon seit mehreren Jahren.

Angeln ist im Trend – auch nach den Corona-Lockdowns. Die Mitgliederzahlen der Angelvereine in Schleswig-Holstein steigen weiter. Drei Jugendliche erzählen, was ihnen am Angeln Spaß macht und warum Regenwetter manchmal ganz nützlich sein kann.

Daniela Weichselgartner