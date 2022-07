﻿Angespannte Lage in Kliniken: Ein System ohne Reserven

Die angespannte personelle Lage in Kliniken in Schleswig-Holstein durch viele Corona-Infizierte in der Belegschaft ist besorgniserregend, kommentiert Anne Holbach. Sie ist auch ein Zeichen dafür, dass das System zu sehr auf Kante genäht ist.

Überfüllte Notaufnahme am UKSH in Kiel. Ein beständiger Strom von Rettungswagen liefert unablässig Patienten. Das UKSH ist an der Leistungsgrenze angekommen.

Kiel. Mitten in einer Phase, in der viele das Hoch der Pandemie schon für überwunden hielten, passiert nun das, was in den vergangenen zwei Jahren zu verhindern versucht wurde: Das Gesundheitssystem steht vor einem Kollaps. Zwar landen dank Impfung nicht reihenweise Patienten auf den Intensivstationen. Wenn sich allerdings Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte nun in Scharen infizieren und nur noch eine abgespeckte Versorgung möglich ist, ist das alarmierend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Personalsituation in der Pflege ist schon lange angespannt. Jetzt macht sich umso bitterer bemerkbar, dass in dem auf Kante genähten System einfach die Reserven fehlen. Sicher treffen derzeit mehrere ungünstige Konstellationen aufeinander. Die Lage wird verschärft vom Ferienbeginn, mit dem ein Teil der Klinik-Belegschaft in den wohlverdienten Sommerurlaub gegangen ist. Das darf aber nicht über den Fakt hinwegtäuschen, dass es einfach insgesamt zu wenige Schultern gibt, auf die die so lebenswichtige Arbeit verteilt ist – und hier zu lange im falschen Bereich gespart wurde.

Zugleich müssen wir uns Gedanken darüber machen, ob es so klug war, fast alle verpflichtenden Corona-Schutzmaßnahmen über Bord zu werfen. Die Sieben-Tage-Inzidenz von über 1000 in Schleswig-Holstein zeigt, dass die Sommerwelle das Land längst voll im Griff hat. Die Omikron-Variante BA.5 verbreitet sich rasant, Massenevents wie die Kieler Woche waren da wohl kaum zuträglich. Das Virus verschwindet eben nicht aus der Bevölkerung – nur, weil wir es durch weniger Tests weniger überwachen. Natürlich ist unbeschwertes Feiern ohne Maskenpflicht und ein Sommer ohne lästige Beschränkungen schön, nur wenn die gesundheitliche Versorgung jetzt schon an ihre Grenzen kommt, muss unbedingt entgegengewirkt werden.