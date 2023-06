Angriff auf offener Straße in Breitenfelde: Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt

Häusliche Gewalt: Hier finden Sie Hilfe

Sind Sie von Gewalt betroffen? Beim bundesweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ wird Ihnen anonym und kostenlos geholfen. Auch Angehörige, Bekannte und Fachkräfte können sich hier kostenfrei beraten lassen. Das Hilfetelefon unter der Nummer 08000/116016 ist rund um die Uhr besetzt. Zwischen 12 und 20 Uhr gibt es zudem eine Online-Beratung über einen Chat. Weitere Infos: www.hilfetelefon.de Hilfe bietet auch die Frauenberatungs- und Fachstelle bei sexueller Gewalt Kiel an. Betroffene können sich telefonisch unter 0431/91144 melden - und zwar am Montag (14-16 Uhr), Di/Mi/Do/Fr (10-12 Uhr). Mehr hierzu unter www.frauennotruf-kiel.de Wer im Kreis Plön von häuslicher Gewalt betroffen ist, kann sich an die Beratungs- und Fachstelle bei Gewalt an Mädchen und Frauen wenden. Telefon: 04342/309939 (erreichbar am Montag von 14 bis 16 Uhr, Di/Mi/Do/Fr von 10 bis 12 Uhr).